Работа после выхода на пенсию: у кого могут забрать выплаты

Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

Возвращение на работу после назначения пенсии может повлиять на ее размер. Закон не запрещает пенсионерам по возрасту работать и одновременно получать пенсионные выплаты. В то же время для отдельной категории действует важное ограничение, из-за которого можно лишиться государственной поддержки.

О нюансах рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кому могут приостановить пенсию

Речь идет о пенсионерах, получающих пенсию за выслугу лет. Если человек возвращается на ту же или аналогичную должность, которая дала право на такую пенсию, ее выплату приостанавливают на период работы.

Чаще всего такая ситуация может касаться:

работников образования;

медицинских работников;

работников социальной защиты;

артистов;

других специализированных категорий, для которых законом предусмотрена пенсия за выслугу лет.

Например, бывший учитель получает пенсию за выслугу лет и снова устраивается педагогом в школу — выплату приостановят на весь период работы. Если он выберет другую сферу, например работу администратором или кассиром, пенсию продолжат выплачивать.

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Что меняется для пенсионеров по возрасту

Пенсионеры по возрасту могут официально работать и одновременно получать пенсию. В то же время работа может повлиять на отдельные доплаты и повышения.

В частности, им могут быть недоступны доплаты для неработающих, например за содержание детей до 18 лет. Доплату за сверхнормативный стаж при повышении прожиточного минимума работающим пенсионерам также пересчитывают только после увольнения.

При этом пенсия все же будет расти, ведь после каждых 24 месяцев официальной работы ПФУ проводит перерасчет с учетом накопленного стажа.

Что нужно знать о правиле 10 дней

О официальном трудоустройстве или регистрации в качестве ФЛП пенсионер должен уведомить ПФУ в течение 10 дней. То же самое касается увольнения.

Информация о работе поступает в Пенсионный фонд через государственные реестры и обмен данными с налоговой службой. Если человеку начисляли средства, которые он уже не должен был получать, его обяжут вернуть их добровольно или удержат из следующих пенсионных выплат.

Как уведомить ПФУ об устройстве на работу

Для этого не обязательно стоять в длинных очередях. Сообщить об изменении статуса можно онлайн — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Для подтверждения можно использовать КЭП или "Дія.Підпис".

Также могут понадобиться документы о трудоустройстве или увольнении — в частности, приказ, трудовая книжка, гражданско-правовой договор, если он имеется, или документы о регистрации или прекращении предпринимательской деятельности.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько можно получить на похороны пенсионера. Гражданским лицам выплачивают две пенсии, а военным — три месячные пенсии с установленным минимумом. Отдельная выплата предусмотрена за похороны застрахованного лица или члена его семьи, а с марта 2026 года она составляет 8 500 гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали о минимальной и максимальной пенсиях в октябре. Социальные стандарты до конца года остаются на прежнем уровне, поэтому базовая пенсия составит 2 595 гривен, а максимальная выплата — 25 950 гривен.