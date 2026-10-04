Робота після виходу на пенсію: у кого можуть забрати виплати

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Повернення на роботу після призначення пенсії може вплинути на її розмір. Закон не забороняє пенсіонерам за віком працювати й одночасно отримувати пенсійні виплати. Водночас для окремої категорії діє важливе обмеження, через яке можна залишитись без державної підтримки.

Про нюанси розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Кому можуть призупинити пенсію

Йдеться про пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років. Якщо людина повертається на ту саму або аналогічну посаду, яка дала право на таку пенсію, її виплату призупиняють на період роботи.

Найчастіше така ситуація може стосуватися:

освітян;

медичних працівників;

працівників соціального захисту;

артистів;

інших спеціалізованих категорій, для яких закон передбачає пенсію за вислугу років.

Наприклад, колишній учитель отримує пенсію за вислугу років і знову влаштовується педагогом у школу — виплату призупинять на весь період роботи. Якщо він обере іншу сферу, наприклад роботу адміністратором чи касиром, пенсію продовжать виплачувати.

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Що змінюється для пенсіонерів за віком

Пенсіонери за віком можуть офіційно працювати та одночасно отримувати пенсію. Водночас робота може вплинути на окремі доплати й підвищення.

Зокрема, їм можуть бути недоступні доплати для непрацюючих, наприклад за утримання дітей до 18 років. Доплату за понаднормовий стаж при підвищенні прожиткового мінімуму працюючим пенсіонерам також перераховують лише після звільнення.

При цьому пенсія все ж зростатиме, адже після кожних 24 місяців офіційної роботи ПФУ проводить перерахунок з урахуванням набутого стажу.

Що треба знати про правило 10 днів

Про офіційне працевлаштування або реєстрацію як ФОП пенсіонер має повідомити ПФУ протягом 10 днів. Те саме стосується звільнення.

Інформація про роботу надходить до Пенсійного фонду через державні реєстри та обмін даними з податковою. Якщо людині нараховували кошти, які вона вже не мала отримувати, їх змусять повернути добровільно або утримають з наступних пенсійних виплат.

Як повідомити ПФУ про працевлаштування

Для цього необов’язково стояти у довгих чергах. Повідомити про зміну статусу можна онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Для підтвердження можна використати КЕП або Дія.Підпис.

Також можуть знадобитися документи про працевлаштування або звільнення — зокрема наказ, трудова книжка, цивільно-правовий договір, якщо він є, або документи про реєстрацію чи припинення підприємницької діяльності.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки можна отримати на поховання пенсіонера. Цивільним виплачують дві пенсії, а військовим — три місячні пенсії з установленим мінімумом. Окрема виплата передбачена за поховання застрахованої особи або члена її сім’ї, а з березня 2026 року вона становить 8 500 гривень.

Також Новини.LIVE розповідали про мінімальну та максимальну пенсії у жовтні. Соціальні стандарти до кінця року залишаються на тому самому рівні, тому базова пенсія становитиме 2 595 гривень, а найбільша виплата — 25 950 гривень.