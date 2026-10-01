Мінімальна та максимальна пенсія у жовтні: які суми можуть отримати українці

Дві жінки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні не планують переглядати соціальні стандарти найближчим часом. Тобто мінімальна пенсія з 1 жовтня 2026 року залишиться на попередньому рівні. Аналогічна ситуація з максимальною виплатою: громадяни не зможуть отримувати більше десятикратного розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Ми розібралися, до чого готуватися з настанням другого місяця осені.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про державний бюджет на 2026 рік".

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Мінімальна та максимальна пенсія

Соціальні стандарти не зміняться до 1 січня 2027 року, отже станом на жовтень мінімальна пенсія перебуватиме на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн. Максимальна сума становить десятикратний розмір ПМ, а саме 25 950 грн.

Водночас для деяких категорій українців передбачили підвищені мінімальні виплати:

4 213 грн — для непрацюючих пенсіонерів від 65 років із повним страховим стажем (35 років для чоловіків, 30 років для жінок);

4 213 грн — для людей від 80 років (не менше 25 років стажу для чоловіків і 20 років для жінок);

4 050 грн — для пенсіонерів від 70 до 80 років із повним страховим стажем;

3 406 грн — для інших непрацюючих осіб.

Мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю передбачені у випадку наявності достатнього страхового стажу: 1 група — 100% пенсії за віком, 2 група — 90%, 3 група — 50%.

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Пенсії по інвалідності внаслідок війни для учасників бойових дій встановлені на рівні 6 197 грн, для представників 1 групи — 18 885 грн, для 2 групи — 15 494 грн, для 3 групи — 10 625 грн.

Пенсійне забезпечення українців, постраждалих від аварії на ЧАЕС, становить щонайменше 11 048,25 грн — для 1 групи, 8 838,60 грн — для 2 групи, 6 813,09 грн — для 3 групи.

Більші мінімальні гарантії отримали ліквідатори Чорнобильської катастрофи, якщо їх інвалідність пов'язана з професійною діяльністю. Щомісячну виплату затвердили на рівні 20 653,55 грн — для 1 групи, 16 522,84 грн — для 2 групи, 12 392,13 грн — для 3 групи.

Мінімальна пенсія з 2027 року

В Україні планують переглянути соціальні стандарти і підвищити прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 січня 2027 року. У законопроєкті № 16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік" прописали показник на рівні 2 878 грн (+283 грн). Якщо зміни ухвалять, такою стане сума мінімального пенсійного забезпечення наступного року, а максимальна виплата досягне 28 780 грн.

Чимало фахівців в Україні сходяться на думці, що підвищені розміри прожиткових мінімумів для різних соціальних і демографічних груп населення не відповідають реальності. Адже суми на рівні 3 000 грн точно не вистачить для оплати комунальних послуг, продуктів харчування, проїзду у громадському транспорті, ліків, базових елементів одягу тощо.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі пенсіонери можуть розраховувати на надбавку до пенсії. Додаткові гроші призначають залежно від віку людини, страхового стажу, стану здоров'я, сімейних обставин, наявності конкретного статусу тощо. Ми розібралися, про які надбавки знають далеко не всі пенсіонери.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може розраховувати на доплату в розмірі 648 грн щомісяця. Кошти отримують особи з посвідченням учасника бойових дій, які вийшли на пенсію. Підвищення дорівнює чверті прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.