7 способів збільшити пенсію: які доплати може нарахувати ПФУ у 2026 році

Пенсіонерка. Фото: Новини.LIVE

Пенсія може бути більшою завдяки різним надбавкам і доплатам. Частину з них Пенсійний фонд нараховує автоматично, якщо має всі потрібні дані. В інших випадках пенсіонерам доведеться самим звернутися до ПФУ та підтвердити своє право документами. Право на додаткові виплати залежить від віку людини, страхового стажу, сімейних обставин, стану здоров'я та наявності певного статусу.

Про це розповіла юристка ЮК "Приходько та партнери" Альона Чмона у коментарі "Шелтеру", передає Новини.LIVE.

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Доплата за понаднормовий стаж

Якщо людина має більше страхового стажу, ніж передбачено для призначення пенсії, за кожен додатковий повний рік може нараховуватися доплата. Її розмір залежить від величини прожиткового мінімуму, визначеного для непрацездатних осіб, та конкретної пенсійної справи.

Доплата за вік

Після досягнення 70, 75 та 80 років пенсіонерам можуть автоматично встановлювати щомісячну компенсаційну виплату. У 2026 році її розмір становить:

від 70 до 75 років — до 300 гривень;

від 75 до 80 років — до 456 гривень;

від 80 років — до 570 гривень.

Але є важлива умова: загальний розмір пенсії з урахуванням доплат має бути меншим за 10 340,35 гривень. Окремо подавати заяву для цієї виплати зазвичай не потрібно — ПФУ встановлює її автоматично після досягнення відповідного віку.

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Доплата на непрацездатних членів сім'ї

Таку виплату можуть отримувати, зокрема, непрацюючі військові пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї. Для них доплата становить 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на кожного такого члена сім'ї. У 2026 році це 1 297,50 гривень.

Тут уже потрібні документи, які підтверджують склад сім'ї та факт утримання.

Допомога на догляд

Окремі пенсіонери можуть претендувати на державну соціальну допомогу на догляд. Серед умов — вік, сімейний стан, стан здоров'я та висновок лікарсько-консультативної комісії.

Для самотніх пенсіонерів віком від 80 років за наявності необхідних документів передбачена відповідна державна соціальна допомога у розімірі 1 038 гривень.

Підвищення за особливий статус або заслуги

Додаткові виплати передбачені для ветеранів війни, учасників бойових дій, людей з особливими заслугами перед Україною, постраждалих від Чорнобильської катастрофи та інших категорій.

Наприклад, з 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій становить 6 197 гривень. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлено мінімальні виплати від 10 625 до 18 885 гривень залежно від групи інвалідності.

Доплата до гарантованого мінімуму

Якщо після розрахунку пенсія виходить меншою за встановлений рівень, людині можуть доплатити різницю. Розмір такого гарантованого мінімуму залежить від категорії пенсіонера, його віку, страхового стажу та інших умов. Так, з 1 березня 2026 року для окремих категорій непрацюючих пенсіонерів із достатнім стажем мінімальна виплата становить 4 213 гривень.

Окремі доплати передбачені для людей, які проживали чи працювали на територіях із визначеним законом статусом або працювали в особливих умовах.

Раніше Новини.LIVE писали, чому після переходу на інший вид пенсії виплата може зменшитися. Під час такого переведення Пенсійний фонд зазвичай зберігає показник середньої зарплати, який використовували раніше. Водночас для людей із достатнім новим страховим стажем після пенсії по інвалідності можуть діяти інші правила розрахунку.

Також Новини.LIVE розповідали, чому з пенсії можуть утримувати частину виплати. До 50% можуть стягувати на аліменти, відшкодування збитків підприємству або шкоди через каліцтво чи смерть потерпілого. За іншими підставами відрахування обмежені 20%, а для надміру виплачених коштів діють окремі правила повернення.