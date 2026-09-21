Виграли суд проти ПФУ: коли і скільки заплатять у 2026 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, які через суд домоглися перерахунку пенсії або виплати заборгованості, отримали новий порядок фінансування таких виплат. Пенсійний фонд повідомив, що на вересень передбачені кошти для погашення заборгованості перед пенсіонерами. Але це не означає, що люди, які виграли суд, одразу отримають весь борг. Відомо, як розподілятимуть гроші між пенсіонерами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мережу права.

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Новий порядок виплат пенсій за рішеннями судів уже діє. 19 серпня 2026 року Кабмін ухвалив постанову №1046, яка визначила, як фінансуватимуть і розподілятимуть кошти на пенсії, перераховані за рішеннями судів, та борги за минулі періоди.

Що змінилося

Новий порядок стосується двох видів виплат:

пенсій, які ПФУ перерахував на виконання рішення суду;

заборгованості за минулий період — за час до набрання рішенням суду законної сили.

Це різні речі. Наприклад, після суду пенсію людині можуть підвищити з 8 до 11 тисяч гривень. Це новий розмір пенсії. А якщо раніше їй кілька років недоплачували гроші, за цей період виникає окрема заборгованість.

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Як розподіляють гроші

ПФУ формує перелік пенсіонерів, яким нараховані виплати за рішеннями судів. До нього потрапляють дані з електронних пенсійних справ. Кошти розподіляють пропорційно між усіма одержувачами, які є в цьому переліку станом на перше число місяця, що передує виплаті.

При цьому виплата не може бути більшою за суму, яка належить конкретному пенсіонеру. Усе залежить від того, скільки коштів передбачено на цей напрям у конкретному місяці. Тому якщо ПФУ нарахував людині 100 000 гривень боргу, це не означає, що вона одразу отримає всі 100 000. Частину можуть виплатити зараз, а решта залишиться заборгованістю.

Наприклад, якщо загальний борг перед пенсіонерами становить 100 мільйонів гривень, а на виплати в конкретному місяці є лише 10 мільйонів гривень, погасити всі зобов'язання одразу неможливо.

Платитимуть не всім однаково

Якщо одному пенсіонеру винні 50 000 гривень, а іншому — 200 000, вони не обов'язково отримають однакові суми. Розмір виплати залежить від суми, яка обліковується за конкретною людиною, та від загального фінансування на цей місяць.

Для пенсій, які суд зобов'язав ПФУ призначити, діє окрема гарантія: після розподілу щомісячна виплата не може бути нижчою за встановлений законом прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Якщо грошей на всіх не вистачає

Недостатнє фінансування не означає, що борг зникає. Якщо ПФУ має виплатити 100 000 гривень, але в конкретному місяці перерахував лише частину, решта продовжує обліковуватися як заборгованість.

Також не всі судові рішення виконуються за однаковим механізмом. Постанова №1046 передбачає окремі винятки, тому важливо дивитися, що саме суд зобов'язав зробити ПФУ: призначити пенсію, перерахувати її, виплатити борг за минулий період тощо.

Чи є дата повного погашення боргу

Єдиного строку, до якого ПФУ має виплатити конкретному пенсіонеру весь борг, новий порядок не встановлює. Тому заздалегідь визначити, скільки людина отримає в конкретному місяці та коли їй виплатять весь борг, неможливо. Це залежить від обсягу коштів, передбачених на відповідний напрям, та кількості зобов'язань, включених до переліку.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки ФОП потрібно вкладати у майбутню пенсію. Для вищої державної виплати підприємцю доведеться сплачувати значно більший ЄСВ, ніж мінімальний. Інший варіант — залишати різницю собі та інвестувати її, формуючи власні заощадження на старість.

Також Новини.LIVE розповідали, чому після переходу на інший вид пенсії виплата може зменшитися. Під час такого переведення Пенсійний фонд у багатьох випадках зберігає показник середньої зарплати, який використовували раніше. Водночас для людей із достатнім новим страховим стажем після пенсії по інвалідності можуть діяти інші правила розрахунку.