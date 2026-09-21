Выиграли суд против ПФУ: когда и сколько выплатят в 2026 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые через суд добились перерасчета пенсии или выплаты задолженности, получили новый порядок финансирования таких выплат. Пенсионный фонд сообщил, что на сентябрь предусмотрены средства для погашения задолженности перед пенсионерами. Но это не означает, что люди, выигравшие суд, сразу получат всю сумму задолженности. Стало известно, как будут распределяться деньги между пенсионерами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сеть права.

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Новый порядок выплат пенсий по решениям судов уже действует. 19 августа 2026 года Кабмин принял постановление № 1046, которое определило, как будут финансироваться и распределяться средства на пенсии, перечисленные по решениям судов, и задолженности за прошлые периоды.

Что изменилось

Новый порядок касается двух видов выплат:

пенсий, которые ПФУ перечислил во исполнение решения суда;

задолженности за прошлый период — за время до вступления решения суда в законную силу.

Это разные вещи. Например, после суда пенсию человеку могут повысить с 8 до 11 тысяч гривен. Это новый размер пенсии. А если ранее ей несколько лет недоплачивали деньги, за этот период возникает отдельная задолженность.

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Как распределяются деньги

ПФУ формирует перечень пенсионеров, которым начислены выплаты по решениям судов. В него попадают данные из электронных пенсионных дел. Средства распределяются пропорционально между всеми получателями, которые числятся в этом списке по состоянию на первое число месяца, предшествующего выплате.

При этом выплата не может превышать сумму, причитающуюся конкретному пенсионеру. Все зависит от того, сколько средств предусмотрено на эти цели в конкретном месяце. Поэтому если ПФУ начислил человеку 100 000 гривен задолженности, это не означает, что он сразу получит все 100 000. Часть могут выплатить сейчас, а остальное останется задолженностью.

Например, если общий долг перед пенсионерами составляет 100 миллионов гривен, а на выплаты в конкретном месяце есть только 10 миллионов гривен, погасить все обязательства сразу невозможно.

Выплаты не будут одинаковыми для всех

Если одному пенсионеру должны 50 000 гривен, а другому — 200 000, они не обязательно получат одинаковые суммы. Размер выплаты зависит от суммы, начисленной конкретному человеку, и от общего объема финансирования на данный месяц.

Для пенсий, которые суд обязал ПФУ назначить, действует отдельная гарантия: после распределения ежемесячная выплата не может быть ниже установленного законом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Если денег на всех не хватает

Недостаточное финансирование не означает, что долг исчезает. Если ПФУ должен выплатить 100 000 гривен, но в конкретном месяце перечислил только часть, остальная сумма продолжает учитываться как задолженность.

Также не все судебные решения исполняются по одинаковому механизму. Постановление № 1046 предусматривает отдельные исключения, поэтому важно смотреть, что именно суд обязал сделать ПФУ: назначить пенсию, пересчитать ее, выплатить задолженность за прошлый период и т. д.

Есть ли дата полного погашения задолженности

Единого срока, до которого ПФУ должен выплатить конкретному пенсионеру весь долг, новый порядок не устанавливает. Поэтому заранее определить, сколько человек получит в конкретном месяце и когда ему выплатят весь долг, невозможно. Это зависит от объема средств, предусмотренных на соответствующее направление, и количества обязательств, включенных в перечень.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько индивидуальному предпринимателю нужно вкладывать в будущую пенсию. Для получения максимальной государственной выплаты предпринимателю придется платить значительно больший ЕСВ, чем минимальный. Другой вариант — оставлять разницу себе и инвестировать ее, формируя собственные сбережения на старость.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему после перехода на другой вид пенсии выплата может уменьшиться. При таком переводе Пенсионный фонд во многих случаях сохраняет показатель средней зарплаты, который использовался ранее. В то же время для людей с достаточным новым страховым стажем после пенсии по инвалидности могут действовать другие правила расчета.