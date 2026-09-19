Стаж работы за рубежом для получения пенсии: в чем разница между правилами в Польше и Германии

Пенсионерка. Фото: Новини.LIVE

Миллионы украинцев в разные годы работали за пределами страны и платили взносы в иностранные пенсионные системы. Тех, кто возвращается в Украину или готовится к выходу на пенсию, часто интересует вопрос: будут ли эти годы зачтены в страховой стаж и увеличат ли они будущую выплату. Все зависит от страны, в которой человек работал, и от того, заключила ли Украина с ней соглашение о социальном обеспечении. Наиболее показательная разница — между Польшей и Германией.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инспекцию по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

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Если работали в Польше

Между Украиной и Польшей действует Соглашение о социальном обеспечении от 18 мая 2012 года. Украина ратифицировала его в 2013 году, а в силу оно вступило 1 января 2014 года.

Это соглашение позволяет суммировать страховой стаж, накопленный человеком в обеих странах. Например, у человека есть 20 лет страхового стажа в Украине и еще 10 лет в Польше. Польские 10 лет могут быть учтены при определении права человека на украинскую пенсию. Главное условие — стаж должен быть подтвержден, а периоды работы не должны совпадать.

То есть польские 10 лет помогут выполнить требование по продолжительности стажа, но украинская пенсия автоматически не будет рассчитываться за все 30 лет.

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Какие правила действуют в Германии

Между Украиной и Германией нет ратифицированного двустороннего соглашения о социальном обеспечении, которое предусматривало бы взаимный зачет страхового стажа. Но в Украине действует отдельный механизм для людей, работавших в странах, с которыми нет соответствующего международного соглашения. Он предусмотрен статьей 26-1 Закона Украины № 1058-IV, а порядок подтверждения стажа определяет постановление Кабмина № 562 от 16 мая 2025 года.

Согласно этим правилам иностранный стаж могут учесть, если человеку не хватает лет для назначения пенсии по возрасту. Но здесь есть важный нюанс: такой стаж нужен именно для того, чтобы определить право на пенсию, а не для увеличения ее размера.

Представим, что у человека 25 лет страхового стажа в Украине и еще 8 лет он официально работал в Германии. Если немецкий период подтвержден надлежащими документами, его могут учесть для определения права на украинскую пенсию. Саму выплату при этом будут рассчитывать по украинским правилам, без включения немецкого заработка в украинский страховой заработок.

Какие документы необходимы

Для зачета работы за рубежом необходимы документы от соответствующих органов иностранного государства. Это могут быть:

справки о периодах работы;

выписки из иностранной пенсионной системы;

документы об официальном трудоустройстве;

подтверждения уплаты страховых взносов;

другие документы, выданные соответствующими органами другого государства.

Если предоставленной информации недостаточно, территориальный орган Пенсионного фонда может обратиться через Министерство иностранных дел для получения необходимых сведений.

Можно ли получить пенсию еще и из Германии

Украинская и немецкая пенсии являются отдельными выплатами. Если человек официально работал в Германии и платил взносы в местную пенсионную систему, вопрос о праве на немецкую выплату решается в соответствии с законодательством Германии.

Сколько стажа нужно для пенсии в 2026 году

В 2026 году требования к страховому стажу для получения пенсии по возрасту следующие:

в 60 лет — не менее 33 лет стажа;

в 63 года — не менее 23 лет;

в 65 лет — не менее 15 лет.

Важно, что необходимое количество стажа определяется именно на дату достижения соответствующего возраста. Например, если человек в 2026 году достиг 60 лет и имеет 27 лет украинского страхового стажа и еще 6 лет официальной работы в Германии, подтвержденные немецкие периоды могут помочь набрать необходимые 33 года для права на пенсию.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как работающим пенсионерам увеличить выплаты. После 24 месяцев дополнительного страхового стажа человек может самостоятельно обратиться в ПФУ, не дожидаясь апрельского перерасчета. Для обращения достаточно паспорта и регистрационного номера налогоплательщика, а в сентябре отдельные пенсионеры также получают возрастные доплаты.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько страхового стажа требуется для пенсии по инвалидности. Требования зависят от группы инвалидности и возраста человека, а для II и III группы необходимый стаж может достигать 14 лет. Если страхового стажа не хватает, государство предусматривает социальную помощь.