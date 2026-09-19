Закордонний стаж для пенсії: як відрізняються правила у Польщі та Німеччині

Пенсіонерка. Фото: Новини.LIVE

Мільйони українців у різні роки працювали за межами країни та сплачували внески до іноземних пенсійних систем. Тих, хто повертається в Україну або готується до пенсії, часто цікавить питання: чи зарахують ці роки до страхового стажу та чи збільшать вони майбутню виплату. Все залежить від країни, де людина працювала, та від того, чи має Україна з нею угоду про соціальне забезпечення. Найбільш показова різниця — між Польщею та Німеччиною.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

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Якщо працювали в Польщі

Між Україною та Польщею діє Угода про соціальне забезпечення від 18 травня 2012 року. Україна ратифікувала її у 2013 році, а чинності вона набула 1 січня 2014 року.

Ця угода дозволяє підсумовувати страховий стаж, який людина накопичила в обох країнах. Наприклад, людина має 20 років страхового стажу в Україні та ще 10 років у Польщі. Польські 10 років можуть врахувати, коли визначатимуть, чи має людина право на українську пенсію. Головна умова — стаж має бути підтверджений і періоди роботи не повинні збігатися.

Тобто польські 10 років допоможуть виконати вимогу щодо тривалості стажу, але українська пенсія автоматично не розраховуватиметься за всі 30 років. Стаття 12 Угоди передбачає врахування періодів страхування іншої держави, якщо право на пенсію залежить від тривалості стажу.

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Які правила діють у Німеччині

Між Україною та Німеччиною немає ратифікованої двосторонньої угоди про соціальне забезпечення, яка передбачала б взаємне зарахування страхового стажу. Але в Україні діє окремий механізм для людей, які працювали в країнах, з якими немає відповідної міжнародної угоди. Його передбачає стаття 26-1 Закону України № 1058-IV, а порядок підтвердження стажу визначає постанова Кабміну № 562 від 16 травня 2025 року.

За цими правилами іноземний стаж можуть врахувати, якщо людині не вистачає років для призначення пенсії за віком. Але тут є важливий нюанс: такий стаж потрібен саме для того, щоб визначити право на пенсію, а не для збільшення її розміру.

Уявімо, що людина має 25 років страхового стажу в Україні та ще 8 років офіційно працювала в Німеччині. Якщо німецький період підтверджений належними документами, його можуть врахувати для визначення права на українську пенсію. Саму виплату при цьому розраховуватимуть за українськими правилами, без включення німецького заробітку до українського страхового заробітку.

Які документи потрібні

Для зарахування роботи за кордоном необхідні документи від відповідних органів іноземної держави. Це можуть бути:

довідки про періоди роботи;

виписки з іноземної пенсійної системи;

документи про офіційне працевлаштування;

підтвердження сплати страхових внесків;

інші документи, видані відповідними органами іншої держави.

Якщо наданої інформації недостатньо, територіальний орган Пенсійного фонду може звернутися через Міністерство закордонних справ для отримання необхідних відомостей.

Чи можна отримати пенсію ще й з Німеччини

Українська та німецька пенсії є окремими виплатами. Якщо людина офіційно працювала в Німеччині та сплачувала внески до тамтешньої пенсійної системи, питання права на німецьку виплату вирішується відповідно до законодавства Німеччини.

Скільки стажу потрібно для пенсії у 2026 році

У 2026 році вимоги до страхового стажу для пенсії за віком такі:

у 60 років — щонайменше 33 роки стажу;

у 63 роки — щонайменше 23 роки;

у 65 років — щонайменше 15 років.

Важливо, що необхідну кількість стажу визначають саме на дату досягнення відповідного віку. Наприклад, якщо людина у 2026 році досягла 60 років і має 27 років українського страхового стажу та ще 6 років офіційної роботи в Німеччині, підтверджені німецькі періоди можуть допомогти набрати необхідні 33 роки для права на пенсію.

Раніше Новини.LIVE писали, як працюючим пенсіонерам підвищити виплати. Після 24 місяців додаткового страхового стажу людина може самостійно звернутися до ПФУ, не чекаючи квітневого перерахунку. Для звернення достатньо паспорта та реєстраційного номера платника податків, а у вересні окремі пенсіонери також отримують вікові доплати.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки страхового стажу потрібно для пенсії по інвалідності. Вимоги залежать від групи інвалідності та віку людини, а для II і III групи необхідний стаж може сягати 14 років. Якщо страхового стажу бракує, держава передбачає соціальну допомогу.