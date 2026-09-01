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Головна Економіка Виплати не призначать: що повинні мати особи з інвалідністю

Виплати не призначать: що повинні мати особи з інвалідністю

Ua ru
1 вересня 2026 05:45
Пенсія по інвалідності у 2026 році: який страховий стаж потрібен для призначення виплат
Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачені пенсії для осіб з інвалідністю. Кошти нараховують незалежно від того, коли виявили проблеми зі здоров’ям: у період роботи, до працевлаштування чи після звільнення. Головне — мати достатньо страхового стажу, оскільки цей показник впливає на право призначення виплат. Ми розібралися, скільки стажу потрібно українцям, яким встановили інвалідність.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".  

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Стаж для пенсії по інвалідності

Виплати передбачені для осіб у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності. Право на кошти визначається з урахуванням встановленої групи та наявного страхового стажу на день звернення за пенсією.

Особи з інвалідністю I групи повинні мати таку кількість стажу залежно від віку:

  • до досягнення 25 років включно — 1 рік;
  • від 26 до 28 років включно — 2 роки;
  • від 29 до 31 року включно — 3 роки;
  • від 32 до 34 років включно — 4 роки;
  • від 35 до 37 років включно — 5 років;
  • від 38 до 40 років включно — 6 років;
  • від 41 до 43 років включно — 7 років;
  • від 44 до 48 років включно — 8 років;
  • від 49 до 53 років включно — 9 років;
  • від 54 до 59 років включно — 10 років.

Особи з інвалідністю II та III груп повинні накопичити таку кількість страхового стажу для призначення пенсійних виплат:

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  • до досягнення 23 років включно — 1 рік;
  • від 24 до 26 років включно — 2 роки;
  • від 27 до 28 років включно — 3 роки;
  • від 29 до 31 року включно — 4 роки;
  • від 32 до 33 років включно — 5 років;
  • від 34 до 35 років включно — 6 років;
  • від 36 до 37 років включно — 7 років;
  • від 38 до 39 років включно — 8 років;
  • від 40 до 42 років включно — 9 років;
  • від 43 до 45 років включно — 10 років;
  • від 46 до 48 років включно — 11 років;
  • від 49 до 51 року включно — 12 років;
  • від 52 до 55 років включно — 13 років;
  • від 56 до 59 років включно — 14 років.

В разі відсутності стажу для призначення пенсії по інвалідності українці мають право на державну соціальну допомогу. Розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить 100% ПМ для I групи (2 595 грн), 80% ПМ — для II групи (2 076 грн), 60% ПМ — для III групи (1 557 грн).

Стаж для виходу на пенсію за віком

Українське законодавство передбачає вихід на пенсію за віком у 60, 63 або 65 років залежно від накопичення достатньої кількості страхового стажу. Стаття 26 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" встановила такі мінімальні ліміти, що дають право на призначення пенсії за віком у 2026 році:

  • після досягнення віку 60 років — не менше 33 років;
  • після досягнення віку 63 роки — не менше 23 років;
  • після досягнення віку 65 років — не менше 15 років.

Варто уточнити, що набутий за кордоном стаж враховується до загальної кількості, якщо Україна уклала з державою перебування спеціальну угоду за пропорційним принципом. Наразі такі договори діють з Іспанією, Латвією, Польщею, Болгарією, Чехією, Естонією, Словаччиною та іншими країнами.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому з українців можуть урізати пенсію у вересні. Громадяни повинні інформувати ПФУ про зміну прізвища, місця проживання, контактних даних і банківських реквізитів. Інакше контролюючий орган може неправильно нарахувати виплати.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з пенсіями у вересні 2026 року. Держава гарантує громадянам мінімальні та максимальні виплати, які залишилися незмінними. Ми розібралися, хто може на них розраховувати і скільки страхового стажу потрібно мати.

виплати пенсії інвалідність стаж особа з інвалідністю
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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