Пенсия по инвалидности в 2026 году: какой страховой стаж нужен для назначения выплат

Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине предусмотрены пенсии для людей с инвалидностью. Выплаты начисляются независимо от того, когда были выявлены проблемы со здоровьем: во время работы, до трудоустройства или после увольнения. Главное — иметь достаточный страховой стаж, поскольку этот показатель влияет на право назначения выплат. Мы разобрались, сколько стажа нужно украинцам, которым установлена инвалидность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Реклама

Стаж для пенсии по инвалидности

Выплаты предусмотрены для лиц в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности. Право на деньги определяется с учетом установленной группы и имеющегося страхового стажа на день обращения за пенсией.

Лица с инвалидностью I группы должны иметь такой стаж в зависимости от возраста:

до достижения 25 лет включительно — 1 год;

от 26 до 28 лет включительно — 2 года;

от 29 до 31 года включительно — 3 года;

от 32 до 34 лет включительно — 4 года;

от 35 до 37 лет включительно — 5 лет;

от 38 до 40 лет включительно — 6 лет;

от 41 до 43 лет включительно — 7 лет;

от 44 до 48 лет включительно — 8 лет;

от 49 до 53 лет включительно — 9 лет;

от 54 до 59 лет включительно — 10 лет.

Лица с инвалидностью II и III групп должны накопить такой страховой стаж для назначения пенсионных выплат:

Читайте также:

до достижения 23 лет включительно — 1 год;

от 24 до 26 лет включительно — 2 года;

от 27 до 28 лет включительно — 3 года;

от 29 до 31 года включительно — 4 года;

от 32 до 33 лет включительно — 5 лет;

от 34 до 35 лет включительно — 6 лет;

от 36 до 37 лет включительно — 7 лет;

от 38 до 39 лет включительно — 8 лет;

от 40 до 42 лет включительно — 9 лет;

от 43 до 45 лет включительно — 10 лет;

от 46 до 48 лет включительно — 11 лет;

от 49 до 51 года включительно — 12 лет;

от 52 до 55 лет включительно — 13 лет;

от 56 до 59 лет включительно — 14 лет.

В случае отсутствия стажа для назначения пенсии по инвалидности украинцы имеют право на государственную социальную помощь. Размер привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, и составляет 100% ПМ для I группы (2 595 грн), 80% ПМ — для II группы (2 076 грн), 60% ПМ — для III группы (1 557 грн).

Стаж для выхода на пенсию по возрасту

Украинское законодательство предусматривает выход на пенсию по возрасту в 60, 63 или 65 лет в зависимости от накопления достаточного количества страхового стажа. Статья 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" установила такие минимальные лимиты, дающие право на назначение пенсии по возрасту в 2026 году:

после достижения возраста 60 лет — не менее 33 лет;

после достижения возраста 63 лет — не менее 23 лет;

после достижения возраста 65 лет — не менее 15 лет.

Стоит уточнить, что стаж, полученный за рубежом, учитывается в общем количестве, если Украина заключила с государством пребывания специальное соглашение по пропорциональному принципу. В настоящее время такие договоры действуют с Испанией, Латвией, Польшей, Болгарией, Чехией, Эстонией, Словакией и другими странами.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому из украинцев могут урезать пенсию в сентябре. Граждане должны информировать ПФУ об изменении фамилии, места жительства, контактных данных и банковских реквизитов. В противном случае контролирующий орган может неправильно начислить выплаты.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с пенсиями в сентябре 2026 года. Государство гарантирует гражданам минимальные и максимальные выплаты, которые остались неизменными. Мы разобрались, кто может на них рассчитывать и какой страховой стаж необходимо иметь.