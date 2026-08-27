Пенсию могут уменьшить в сентябре: что нужно сделать для сохранения выплат

Пенсионерки сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE

Некоторых украинцев могут обязать вернуть часть пенсии. Закон требует от граждан регулярно обновлять личные данные, на основании которых производится начисление финансовых выплат. Если своевременно не уведомить Пенсионный фонд об изменении жизненных обстоятельств, ежемесячную сумму могут сократить. Мы разобрались, как не остаться без денег в сентябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому могут сократить пенсионные выплаты в ближайшее время.

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Почему пенсию могут сократить

Во многих случаях конкретные жизненные обстоятельства влияют на расчет пенсий, ведь государство гарантирует получателям различные надбавки, доплаты и увеличенные суммы в тех или иных ситуациях. А если произошли серьезные изменения, существует вероятность перерасчета в сторону уменьшения.

Согласно информации Пенсионного фонда, граждане должны своевременно обновлять сведения о себе, иначе может возникнуть переплата, поскольку государство не будет знать об утрате права на надбавку. И тогда излишне выплаченную сумму придется вернуть добровольно, путем автоматического удержания части пенсии или в судебном порядке.

Предоставляется 10 дней на то, чтобы уведомить Пенсионный фонд об изменении:

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паспорта;

фамилии;

контактных данных;

банковских реквизитов;

места работы или начала/прекращения предпринимательской деятельности.

Существует множество способов уведомления. Например, можно воспользоваться функционалом электронного кабинета на портале ПФУ, лично обратиться в отделение любого сервисного центра или отправить необходимые документы заказным письмом. Если изменения касаются работы, можно обновить сведения через работодателя.

Кому пересчитают пенсии в сентябре

Ранее мы рассказывали, что по достижении определенного возраста пенсионеры получают право на надбавку к ежемесячным выплатам. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФУ не нужно. Суммы надбавок находятся на таком уровне:

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

При этом общая пенсия не должна превышать 10 340,35 грн. Еще одна надбавка полагается одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 лет. Им начисляют дополнительно 1038 грн, если имеется необходимость в постоянном уходе и нет трудоспособных родственников, обязанных по закону содержать пожилого человека.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие пенсии получат люди с инвалидностью в сентябре 2026 года. Сумма определяется в процентах от пенсии по возрасту: 100% — для I группы, 90% — для II группы, 50% — для III группы. При этом необходимо накопить не менее 1 года страхового стажа.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры имеют право на надбавку в случае воспитания детей. Если пожилой человек содержит несовершеннолетних, пенсия увеличивается на 150 грн/мес. Необходимо обратиться в контролирующий орган для назначения доплаты, поскольку автоматического перерасчета нет.