Пенсію можуть зменшити у вересні: що потрібно зробити для збереження виплат

Пенсіонерки сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE

Деяких українців можуть змусити повернути частину пенсії. Закон вимагає від громадян регулярно оновлювати персональні дані, на основі яких відбувається нарахування фінансових виплат. Якщо вчасно не сповістити Пенсійний фонд про зміну життєвих обставин, щомісячну суму можуть урізати. Ми розібралися, як не залишитися без коштів у вересні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому можуть скоротити пенсійні виплати найближчим часом.

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Чому пенсію можуть урізати

У багатьох випадках конкретні життєві обставини впливають на розрахунок пенсій, адже держава гарантує отримувачам різні надбавки, доплати і збільшені суми в тих чи інших ситуаціях. А якщо відбулися серйозні зміни, є вірогідність перерахунку в бік зменшення.

Згідно з інформацією від Пенсійного фонду, громадяни повинні вчасно оновлювати відомості про себе, інакше може виникнути переплата, оскільки держава не знатиме про втрату права на надбавку. І тоді надмірну суму доведеться повернути добровільно, шляхом автоматичного утримання частини пенсії або в судовому порядку.

Дається 10 днів на те, щоб повідомити Пенсійний фонд про зміну:

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паспорта;

прізвища;

контактних даних;

банківських реквізитів;

місця роботи або відкриття/припинення підприємницької діяльності.

Способів сповіщення існує чимало. Наприклад, можна скористатися функціоналом електронного кабінету на порталі ПФУ, особисто вернутися до відділення будь-якого сервісного центру або надіслати необхідні документи рекомендованим листом. Якщо зміни стосуються роботи, можна оновити відомості через роботодавця.

Кому перерахують пенсії у вересні

Раніше ми розповідали, що після досягнення конкретного віку пенсіонери отримують право на надбавку до щомісячних виплат. Перерахунок відбувається автоматично, звертатися до ПФУ не потрібно. Суми доплат перебувають на такому рівні:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

При цьому загальна пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн. Інша надбавка належить самотнім пенсіонерам, яким виповнилося 80 років. Їм нараховують додатково 1038 грн, якщо існує потреба постійного догляду і немає працездатних родичів, зобов’язаних за законом утримувати людину похилого віку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які пенсії отримають особи з інвалідністю у вересні 2026 року. Суму визначають у відсотках до пенсії за віком: 100% — для І групи, 90% — для ІІ групи, 50% — для ІІІ групи. Водночас необхідно накопичити щонайменше 1 рік страхового стажу.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери мають право на доплату в разі утримання дітей. Якщо особа похилого віку виховує неповнолітніх, пенсія зростає на 150 грн/міс. Потрібно звернутися в контролюючий орган для призначення надбавки, оскільки автоматичного перерахунку немає.