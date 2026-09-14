Перерахунок пенсій раз на рік: як пенсіонерам прискорити зростання виплат

Пенсіонер. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонери, які продовжують працювати після виходу на пенсію, можуть отримати більшу виплату завдяки додатковому страховому стажу. Але чекати автоматичного перерахунку, який Пенсійний фонд проводить щороку у квітні, буває невигідно, адже право на перерахунок може з'явитися раніше. Відомо, як не відкладати підвищення пенсії.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на пенсійного юриста Тетяну Ходіневич.

Реклама

Коли виникає право на перерахунок

Після призначення пенсії людина може продовжувати працювати та набирати страховий стаж. Коли його стає щонайменше 24 місяці, виникає право на перерахунок пенсії.

Але проблема в тому, що автоматично Пенсійний фонд проводить такий перерахунок лише у квітні. Наприклад, до квітня пенсіонер набрав 22 місяці стажу. До необхідних 24 місяців залишилося всього два. Проте автоматичного перерахунку він цього року вже не отримає. Якщо чекати наступного квітня, мине ще багато часу, коли можна було б отримувати більшу пенсію. Тому після набуття 24 місяців стажу можна звернутися до Пенсійного фонду самостійно.

Що потрібно для звернення

Для такого перерахунку, за словами Ходіневич, достатньо мати паспорт і реєстраційний номер платника податків. Після звернення ПФУ враховує додатковий страховий стаж під час перерахунку пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України №1058.

Читайте також:

Якщо стажу менше ніж 24 місяці

Є й інша ситуація. Людина після призначення пенсії могла пропрацювати, наприклад, лише один рік. Цей додатковий стаж також можна врахувати під час наступного перерахунку. Але для такого випадку діє окреме правило: перерахунок проводять не раніше ніж через 24 місяці після призначення пенсії або попереднього перерахунку.

У кого збільшаться пенсії у вересні

У вересні 2026 року загального перерахунку пенсій для українців не передбачено. Водночас частина пенсіонерів може отримати більше грошей — через щомісячні компенсаційні виплати після досягнення певного віку. Пенсіонерам віком від 70 до 75 років передбачена доплата до 300 гривень, від 75 до 80 років — до 456 гривень, а людям віком 80 років і старше — до 570 гривень.

Окремо передбачена допомога для одиноких пенсіонерів віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду. Але це має підтвердити медична комісія.

Раніше Новини.LIVE писали, кому у вересні можуть виплатити не всю пенсію. Йдеться про пенсіонерів, які перебувають на повному державному утриманні в пансіонатах чи будинках для літніх людей. Їм зазвичай виплачують щонайменше 25% пенсії, але для окремих категорій, зокрема дітей-сиріт і людей із пенсією за особливі заслуги, діють інші правила.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки стажу потрібно для пенсії по інвалідності у 2026 році. Вимоги залежать від віку та групи інвалідності: для I групи потрібно від 1 до 10 років стажу, а для II та III — від 1 до 14 років. Якщо необхідного стажу немає, людина може отримувати державну соціальну допомогу.