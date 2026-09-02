Пенсія для осіб на повному державному утриманні: скільки їм нарахують у вересні

Пенсіонерка в закладі для людей похилого віку. Фото: Pexels

Деяким категоріям українців пенсію у вересні 2026 року виплатять не в повному розмірі. Йдеться про осіб, які перебувають на державному утриманні. Наприклад, проживають у відповідних закладах — пансіонатах і будинках для людей похилого віку. Однак існують винятки, про які необхідно знати українцям. Ми розібралися, кому нараховують не всю суму пенсійного забезпечення.

Сайт Новини.LIVE розповідає про виплату пенсій українцям, які перебувають на повному державному утриманні.

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Пенсіонери на державному утриманні

Якщо людина перебуває в установі (закладі) на повному державному утриманні, закон передбачає виплату пенсії на рівні 25%. Нарахування коштів здійснюється з першого числа місяця, що настає за періодом, у якому пенсіонера взяли на утримання.

Згідно з інформацією від Пенсійного фонду, якщо розмір фінансового забезпечення перевищує вартість перебування в закладі, то особі виплачують різницю між пенсією та вартістю утримання, але не менше 25% призначеної щомісячної суми.

Існують важливі винятки, про які необхідно знати. Так, наявність пенсії за особливі заслуги відповідно до статті 14 закону № 1767-ІІІ "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" передбачає нарахування коштів у повному призначеному розмірі.

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Особливості виплати пенсій на державному утриманні

Трапляються випадки, коли в пенсіонера є непрацездатні члени родини, які перебувають на його утриманні, проте самим чоловіком/жінкою повністю опікується держава. Тоді розподіл фінансових виплат має такий вигляд:

25% — пенсіонеру;

не більше 50% — непрацездатним членам сім’ї.

"Якщо людина певний час не проживала у закладі, а була в лікарні чи відпустці, то з дати її вибуття до дати повернення включно виплачуватимуть пенсію у призначеному розмірі", — уточнили в ПФУ.

Стосовно дітей-сиріт умови нарахування коштів інші. Їм виплачують пенсію у зв’язку зі втратою годувальника в повному розмірі без жодних скорочень за умови перебування на держаному утриманні. Діти, які не належать до цієї категорії, отримують 50% призначеної пенсії — всі суми надходять на поточні банківські рахунки.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки страхового стажу потрібно для призначення пенсії по інвалідності станом на 2026 рік. Без цього можна розраховувати лише на державну соціальну допомогу. Кількість років стажу залежить від віку людини та групи інвалідності.

Також Новини.LIVE розповідали, що учасники бойових дій в Україні можуть вийти на пенсію за віком достроково. Для чоловіків граничний вік становить 55 років за наявності щонайменше 25 років стажу. Для жінок — з 50 років і за умови наявності 20 років стажу.