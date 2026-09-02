Пенсия для лиц на полном государственном содержании: сколько им начислят в сентябре

Пенсионерка в доме престарелых. Фото: Pexels

Некоторым категориям украинцев пенсию в сентябре 2026 года выплатят не в полном размере. Речь идет о лицах, находящихся на государственном иждивении. Например, о проживающих в соответствующих учреждениях — пансионатах и домах престарелых. Однако существуют исключения, о которых украинцам необходимо знать. Мы разобрались, кому начисляют не всю сумму пенсионного обеспечения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о выплате пенсий украинцам, находящимся на полном государственном содержании.

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Пенсионеры на государственном содержании

Если человек находится в учреждении на полном государственном содержании, закон предусматривает выплату пенсии в размере 25%. Начисление средств осуществляется с первого числа месяца, следующего за периодом, в котором пенсионера взяли на содержание.

Согласно информации Пенсионного фонда, если размер финансового обеспечения превышает стоимость пребывания в учреждении, то человеку выплачивается разница между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 25% назначенной ежемесячной суммы.

Существуют важные исключения, о которых необходимо знать. Так, наличие пенсии за особые заслуги в соответствии со статьей 14 закона № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" предусматривает начисление денег в полном назначенном размере.

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Особенности выплаты пенсий на государственном иждивении

Бывают случаи, когда у пенсионера есть нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на его иждивении, однако самим мужчиной/женщиной полностью опекается государство. Тогда распределение финансовых выплат выглядит так:

25% — пенсионеру;

не более 50% — нетрудоспособным членам семьи.

"Если человек какое-то время не проживал в учреждении, а находился в больнице или в отпуске, то с даты его выписки до даты возвращения включительно пенсию будут выплачивать в назначенном размере", — уточнили в ПФУ.

Что касается детей-сирот, то условия начисления средств другие. Им выплачивают пенсию в связи с потерей кормильца в полном размере без каких-либо сокращений при условии пребывания на государственном содержании. Дети, не относящиеся к этой категории, получают 50% назначенной пенсии — все суммы поступают на текущие банковские счета.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько страхового стажа требуется для назначения пенсии по инвалидности по состоянию на 2026 год. Без этого можно рассчитывать лишь на государственную социальную помощь. Количество лет стажа зависит от возраста человека и группы инвалидности.

Также Новини.LIVE сообщали, что участники боевых действий в Украине могут досрочно выйти на пенсию по возрасту. Для мужчин предельный возраст составляет 55 лет при наличии не менее 25 лет стажа. Для женщин — с 50 лет и при наличии 20 лет стажа.