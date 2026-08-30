Пенсия для участников боевых действий: когда можно выйти на пенсию и сколько будут выплачивать в 2026 году

Удостоверение УБД в руке. Фото: УНИАН

Участники боевых действий в Украине имеют право оформить пенсию по возрасту раньше общеустановленного срока. Для досрочного выхода на пенсию законом определены конкретные требования к возрасту и страховому стажу. Кроме того, после назначения выплаты участники боевых действий могут получать специальные надбавки, доплаты и адресную помощь.

Когда именно участники боевых действий могут выйти на пенсию и сколько будут получать, рассказали Факты ICTV, передают Новини.LIVE.

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Когда участники боевых действий могут досрочно оформить пенсию

Право участников боевых действий на досрочный выход на пенсию по возрасту предусмотрено статьей 115 Закона Украины № 1058-IV.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, недостаточно просто достичь установленного возраста. Одновременно должны быть выполнены требования относительно страхового стажа, а статус участника боевых действий должен быть официально подтвержден.

В 2026 году право на досрочную пенсию по возрасту имеют:

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мужчины — по достижении 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа;

женщины — по достижении 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Таким образом, мужчины-УБД могут выйти на пенсию на пять лет раньше, а женщины — на десять лет раньше общего пенсионного возраста.

Важным условием является также наличие подтверждённого статуса участника боевых действий. Перечень лиц, относящихся к этой категории, определен статьей 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Как подать документы на пенсию

Оформить досрочную пенсию можно в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Обращаться именно по месту регистрации не требуется.

Подать заявление также можно дистанционно — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или приложение "Дія".

В случае онлайн-оформления к заявлению необходимо приложить отсканированные копии документов. Они должны быть подготовлены в формате PDF или JPEG и заверены квалифицированной электронной подписью.

От чего зависит размер пенсии участника боевых действий

Досрочная выплата участнику боевых действий является пенсией по возрасту, поэтому ее размер определяется в соответствии с общими правилами пенсионного законодательства.

На итоговую сумму влияют, в частности, страховой стаж и заработная плата, которая учитывается при расчете пенсии.

В то же время за сверхнормативный страховой стаж предусмотрена доплата. Она начисляется за каждый полный год стажа свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин.

Какие доплаты предусмотрены для участников боевых действий

Участникам боевых действий к основной пенсии устанавливается повышение в размере 25 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году эта сумма составляет 648,75 грн.

Такое повышение напрямую связано со статусом УБД, поэтому его могут получать ветераны независимо от вида назначенной пенсии.

Кроме того, отдельные категории пенсионеров могут иметь право на пенсию за особые заслуги перед Украиной. Ее размер зависит от характера и уровня соответствующих заслуг.

Также участникам боевых действий предусмотрена ежемесячная целевая денежная помощь на проживание — 40 грн.

Какой будет минимальная пенсия УБД в 2026 году

С 1 марта 2026 года для участников боевых действий установлен гарантированный минимальный общий размер пенсионной выплаты — 6 197 грн.

Если после проведения всех предусмотренных законодательством расчетов размер пенсии и причитающихся доплат окажется ниже, пенсионеру назначается ежемесячная адресная помощь. Она позволяет довести общую выплату до гарантированного уровня.

Сколько получают участники боевых действий с инвалидностью вследствие войны

Для лиц, которым установлена инвалидность вследствие войны, предусмотрены значительно более высокие минимальные пенсионные выплаты.

С 1 марта 2026 года они составляют:

18 885 грн — для лиц с инвалидностью I группы;

15 494 грн — для II группы;

10 625 грн — для III группы.

Таким образом, статус участника боевых действий и статус лица с инвалидностью вследствие войны предусматривают разные пенсионные гарантии.

Каков максимальный размер пенсии для УБД

Для пенсий, назначаемых в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", законодательством также предусмотрен максимальный размер.

С учетом всех положенных повышений и доплат пенсия не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году максимальный размер такой пенсионной выплаты составляет 25 950 грн.

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