Льготы для семей военнослужащих в сентябре: какие скидки и пособия можно получить

Украинский военнослужащий с женой. Фото: Reuters

В сентябре семьи украинских военнослужащих могут воспользоваться рядом социальных гарантий. Речь идет, в частности, об образовательных возможностях для детей, медицинском обеспечении членов семьи, а для семей участников боевых действий — о 75-процентной скидке на жилищно-коммунальные услуги. Дополнительные предложения для близких военных также действуют в рамках программы "Плюсы" в приложении "Армия+".

Об этом сообщили в информагентстве Министерства обороны Украины "АрмияInform", передают Новини.LIVE.

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Какие образовательные гарантии предусмотрены для детей военнослужащих

Дети военнослужащих имеют право на ряд государственных гарантий в сфере образования. В частности, по месту жительства семьи они могут воспользоваться правом на первоочередной прием в учреждения дошкольного и общего среднего образования, а также в детские оздоровительные лагеря независимо от формы собственности.

Отдельные возможности предусмотрены для участников боевых действий и их детей. Государство помогает им получать профессиональное, предвузовское и высшее образование в государственных и муниципальных учебных заведениях. Для детей, обучающихся по дневной форме, соответствующие гарантии могут действовать до завершения обучения, но не дольше, чем до достижения 23 лет.

Поддержка может включать:

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полную или частичную оплату обучения за счет государственного или местного бюджета;

льготный долгосрочный кредит на получение образования;

социальную стипендию;

бесплатные учебники;

бесплатный доступ к интернету и информационным базам в учебном заведении;

бесплатное проживание в общежитии.

Для детей военнослужащих с длительным стажем службы также предусмотрены отдельные гарантии при поступлении.

Если один из родителей имеет стаж службы 20 лет и более, ребенок получает преимущественное право на поступление в:

военные лицеи;

лицеи с усиленной военно-физической подготовкой;

высшие военные учебные заведения;

учреждения высшего образования, в состав которых входят военные институты, факультеты, кафедры или отделения военной подготовки;

учреждения профессионального предвузовского военного образования.

При этом воспользоваться этим правом можно только при условии успешной сдачи вступительных экзаменов и соблюдения других требований, предусмотренных правилами приема. Льгота действует в течение трех лет после получения необходимого для поступления уровня общего среднего образования.

Какую медицинскую помощь может получить семья военнослужащего

Социальные гарантии распространяются также на медицинское обеспечение членов семей военнослужащих. Лица, находящиеся на иждивении военнослужащего, могут получать медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях в случаях и в порядке, определенных законодательством.

Если по месту жительства семьи или прохождения службы нет соответствующего военно-медицинского учреждения, члены семьи военнослужащего могут обращаться в государственные или коммунальные учреждения здравоохранения.

Таким образом, отсутствие военно-медицинского учреждения в конкретном населенном пункте не лишает членов семьи возможности получать необходимую медицинскую помощь.

Кто из семьи военнослужащего может платить за коммунальные услуги на 75% меньше

Отдельная льгота предусмотрена для участников боевых действий. Они имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных социальных нормативов.

В определенных законом случаях эта гарантия распространяется и на членов семьи льготника, проживающих вместе с ним. В частности, речь идет о:

муже или жене;

несовершеннолетних детях;

не состоящих в браке совершеннолетних детях с инвалидностью с детства I или II группы либо инвалидностью I группы;

нетрудоспособных родителях;

лицах, находящихся под опекой или попечительством льготника.

Скидка может применяться к следующим расходам:

плата за пользование жильем;

поставка и распределение природного газа;

электроэнергия;

теплоснабжение;

водоснабжение и водоотведение;

обращение с бытовыми отходами;

приобретение твердого и жидкого бытового топлива — если дом не имеет централизованного отопления.

При этом скидка рассчитывается не на весь фактически потребленный объем услуг, а в пределах установленных социальных нормативов. Для оплаты жилья применяется норма 21 кв. м отапливаемой площади на каждого члена семьи, имеющего право на льготу, а также дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Участникам боевых действий предоставляется 75-процентная скидка на жилищно-коммунальные услуги без учета доходов семьи. То есть уровень дохода домохозяйства не является основанием для отмены этой льготы.

Оформлением льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг занимается Пенсионный фонд Украины. Подать заявление можно непосредственно в органы ПФУ, через ЦНАП или в электронной форме, если такой способ доступен для конкретной услуги.

Важно учитывать, что 75-процентная скидка на коммунальные услуги является льготой, связанной со статусом участника боевых действий. Она не распространяется автоматически на каждую семью военнослужащего.

Какие скидки для семьи можно найти в "Плюсах" Армия+

Помимо социальных гарантий, установленных законодательством, военнослужащие и их близкие могут пользоваться специальными предложениями программы "Плюсы" в приложении "Армия+".

При этом "Плюсы" не являются государственной льготой в юридическом смысле. Это специальные предложения от компаний-партнеров программы. В ряде случаев военнослужащий может передать соответствующий QR-код или промокод членам своей семьи.

Среди официально заявленных предложений, которыми при определенных условиях могут воспользоваться родственники военнослужащих:

UKRNAFTA — специальные предложения на топливо и отдельные товары;

WOG — скидки на топливо, питание и товары на АЗС в соответствии с условиями предложения;

ROZETKA — промокоды на покупки;

Ukrarmor — скидки на снаряжение;

Дом игрушек — скидки на отдельный ассортимент;

Укрпошта.Аптека — промокоды на определенные лекарства и медицинские товары;

Укрзализныця — доступ к специальному резерву железнодорожных билетов для военнослужащих и их семей.

Условия партнерских предложений и сам перечень компаний могут изменяться. Поэтому перед использованием скидки стоит проверить актуальную информацию непосредственно в разделе "Плюсы" приложения "Армия+".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие нормы действуют при предоставлении льгот на коммунальные услуги для участников боевых действий. Скидка предоставляется на газ, электроэнергию, водоснабжение, квартплату и вывоз мусора. При этом пользоваться льготой могут также родственники, проживающие вместе с военнослужащим.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине хотят изменить правила предоставления льгот ветеранам. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен усилить социальную защиту военных. Инициатива, в частности, предлагает запретить ставить право на льготы в зависимость от дохода семьи ветерана, если такого условия нет в законе.