Пільги для родин військових у вересні: які знижки та допомогу можна отримати

Український військовослужбовець з дружиною. Фото: Reuters

У вересні родини українських військовослужбовців можуть користуватися низкою соціальних гарантій. Йдеться, зокрема, про освітні можливості для дітей, медичне забезпечення членів сім’ї, а для родин учасників бойових дій — 75% знижку на житлово-комунальні послуги. Додаткові пропозиції для близьких військових також діють у програмі "Плюси" в Армія+.

Про це розповіли в інформагентстві Міністерства оборони України "АрміяInform", передають Новини.LIVE.

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Які освітні гарантії передбачені для дітей військових

Діти військовослужбовців мають право на низку державних гарантій у сфері освіти. Зокрема, за місцем проживання сім’ї вони можуть користуватися правом на першочергове зарахування до закладів дошкільної та загальної середньої освіти, а також до дитячих оздоровчих таборів незалежно від форми власності.

Окремі можливості передбачені для учасників бойових дій та їхніх дітей. Держава допомагає їм здобувати професійну, фахову передвищу та вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах. Для дітей, які навчаються за денною формою, відповідні гарантії можуть діяти до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Підтримка може включати:

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повну або часткову оплату навчання коштом державного чи місцевого бюджету;

пільговий довгостроковий кредит для здобуття освіти;

соціальну стипендію;

безплатні підручники;

безоплатний доступ до інтернету та інформаційних баз у навчальному закладі;

безоплатне проживання у гуртожитку.

Для дітей військовослужбовців із тривалою вислугою також встановлені окремі вступні гарантії.

Якщо один із батьків має вислугу 20 років і більше, дитина отримує переважне право на вступ до:

військових ліцеїв;

ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою;

вищих військових навчальних закладів;

закладів вищої освіти, у складі яких є військові інститути, факультети, кафедри або відділення військової підготовки;

закладів фахової передвищої військової освіти.

Водночас скористатися цим правом можна лише за умови успішного проходження вступних випробувань та дотримання інших вимог, передбачених правилами прийому. Пільга діє протягом трьох років після отримання необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти.

Яку медичну допомогу може отримати родина військового

Соціальні гарантії поширюються також на медичне забезпечення членів сімей військовослужбовців. Особи, які перебувають на утриманні військового, можуть отримувати медичну допомогу у військово-медичних закладах у випадках та порядку, визначених законодавством.

Якщо за місцем проживання сім’ї або проходження служби немає відповідного військово-медичного закладу, члени сім’ї військовослужбовця можуть звертатися до державних або комунальних установ охорони здоров’я.

Таким чином, відсутність військового медичного закладу у конкретному населеному пункті не позбавляє членів сім’ї можливості отримувати необхідну медичну допомогу.

Хто з родини військового може платити за комуналку на 75% менше

Окрема пільга передбачена для учасників бойових дій. Вони мають право на 75-відсоткову знижку на оплату житла та житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних нормативів.

У визначених законом випадках ця гарантія поширюється і на членів сім’ї пільговика, які проживають разом із ним. Зокрема, йдеться про:

чоловіка або дружину;

неповнолітніх дітей;

неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю з дитинства I або II групи чи інвалідністю I групи;

непрацездатних батьків;

осіб, які перебувають під опікою або піклуванням пільговика.

Знижка може застосовуватися до таких витрат:

плати за користування житлом;

постачання та розподілу природного газу;

електроенергії;

теплопостачання;

водопостачання та водовідведення;

поводження з побутовими відходами;

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива — якщо будинок не має централізованого опалення.

При цьому знижка розраховується не на весь фактично спожитий обсяг послуг, а в межах установлених соціальних нормативів. Для оплати житла застосовується норма 21 кв. м опалювальної площі на кожного члена сім’ї, який має право на пільгу, а також додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Для учасників бойових дій 75-відсоткова знижка на житлово-комунальні послуги надається без урахування доходів сім’ї. Тобто рівень доходу домогосподарства не є підставою для скасування цієї пільги.

Оформленням пільг на оплату житлово-комунальних послуг займається Пенсійний фонд України. Подати заяву можна безпосередньо до органів ПФУ, через ЦНАП або в електронній формі, якщо такий спосіб доступний для конкретної послуги.

Важливо враховувати, що 75-відсоткова знижка на комунальні послуги є пільгою, пов’язаною зі статусом учасника бойових дій. Вона не поширюється автоматично на кожну родину військовослужбовця.

Які знижки для родини можна знайти в "Плюсах" Армія+

Крім соціальних гарантій, встановлених законодавством, військовослужбовці та їхні близькі можуть користуватися спеціальними пропозиціями програми "Плюси" у застосунку Армія+.

При цьому "Плюси" не є державною пільгою у юридичному значенні. Це спеціальні пропозиції від компаній-партнерів програми. У низці випадків військовий може передати відповідний QR-код або промокод членам своєї сім’ї.

Серед офіційно заявлених пропозицій, якими за певних умов можуть скористатися родичі військовослужбовців:

UKRNAFTA — спеціальні пропозиції на пальне та окремі товари;

WOG — знижки на пальне, харчування та товари на АЗК відповідно до умов пропозиції;

ROZETKA — промокоди на покупки;

Ukrarmor — знижки на спорядження;

Будинок іграшок — знижки на окремий асортимент;

Укрпошта.Аптека — промокоди на визначені ліки та медичні товари;

Укрзалізниця — доступ до спеціального резерву залізничних квитків для військовослужбовців та їхніх родин.

Умови партнерських пропозицій і сам перелік компаній можуть змінюватися. Тому перед використанням знижки варто перевірити актуальну інформацію безпосередньо у розділі "Плюси" застосунку Армія+.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які норми діють при призначенні пільг на комуналку для УБД. Знижка надається на газ, електроенергію, водопостачання, квартплату та вивіз сміття. При цьому користуватися пільгою можуть також родичі, які проживають разом з військовослужбовцем.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні хочуть змінити правила надання пільг ветеранам. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має посилити соціальний захист військових. Ініціатива, зокрема, пропонує заборонити ставити право на пільги в залежність від доходу сім'ї ветерана, якщо такої умови немає в законі.