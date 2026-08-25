Знижка 75% на комунальні для УБД: хто з родичів ветерана має право на пільгу

Жінка розраховує ціну на комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Оплата комуналки часто стає відчутним ударом по сімейному бюджету. Проте для захисників держава передбачила суттєве полегшення. Знижка у 75% покриває не лише газ чи світло, а й поширюється на родичів, які живуть разом із ветераном. Головне, що необхідно — це знати чіткі норми площі та споживання, на які нараховується ця пільга.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про знижки, які можуть отримати військовослужбовці.

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Вимоги для застосування знижки

Як роз'яснюють експерти, пільга надається в межах встановлених соціальних норм.

При розрахунку плати за житло 75% знижка застосовується до такої площі:

21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає в приміщенні та має право на пільгу;

10,5 кв. метра додатково на всю сім'ю.

Якщо в сім'ї ветерана чи жертви нацистських переслідувань живуть тільки непрацездатні люди, а дім опалюється газом, пільгова площа збільшується удвічі:

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42 кв. метри опалення розраховують на кожного пільговика;

21 кв. метр додають зверху на всю родину.

Перелік комунальних послуг, на які діє пільга

Знижка у розмірі 75% надається в межах визначених щомісячних норм споживання на такі види послуг:

Природний газ. Електроенергія. Водопостачання та водовідведення. Вивезення побутового сміття. Балонний газ для побутових потреб.

Крім того, для УБД, які проживають у будинках без центрального чи газового опалення, передбачена 75% знижка на придбання пічного побутового палива.

Хто з членів сім'ї УБД має право на знижку

Пільги на комунальні послуги розповсюджуються не лише на самого ветерана, а й на членів його родини, які проживають разом із ним та ведуть спільне господарство.

До переліку таких осіб належать:

дружина або чоловік;

неповнолітні діти;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства або з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом із особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею;

непрацездатні батьки;

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням пільговика та проживають разом із ним.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про податкову соціальну пільгу. Ця пільга передбачає зменшення суми податку від доходу у вигляді офіційної зарплати. Проте це не стосується доходів від підприємницької діяльності, стипендій чи коштів за умовами цивільно-правового договору.

Також Новини.LIVE повідомляли про перелік пільг, якими можуть користуватись громадяни старше 60 років. Ціни майже постійно зростають, тому багатьом пенсіонерам дедалі важче покривати щомісячні витрати. Однією з таких пільг є безкоштовний проїзд у громадському транспорті.