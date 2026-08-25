Скидка 75% на коммунальные услуги для участников боевых действий: кто из родственников ветерана имеет право на льготу

Женщина считает цены на коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Оплата коммунальных услуг часто становится ощутимым ударом по семейному бюджету. Однако для ветеранов государство предусмотрело существенное облегчение. Скидка в размере 75% покрывает не только газ и свет, но и распространяется на родственников, проживающих вместе с ветераном. Главное, что необходимо — это знать четкие нормы площади и потребления, на которые начисляется эта льгота.

Сайт Новини.LIVE узнал о скидках, которые могут получить военнослужащие.

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Требования для применения скидки

Как поясняют эксперты, льгота предоставляется в рамках установленных социальных норм.

При расчете платы за жилье скидка в размере 75% применяется к следующей площади:

21 кв. метр общей площади жилья на каждого человека, постоянно проживающего в помещении и имеющего право на льготу;

10,5 кв. метра дополнительно на всю семью.

Если в семье ветерана или жертвы нацистских преследований проживают только нетрудоспособные люди, а дом отапливается газом, льготная площадь увеличивается вдвое:

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42 кв. метра отапливаемой площади рассчитываются на каждого льготника;

21 кв. метр добавляется сверху на всю семью.

Перечень коммунальных услуг, на которые распространяется льгота

Скидка в размере 75% предоставляется в пределах установленных ежемесячных норм потребления на следующие виды услуг:

Природный газ. Электроэнергия. Водоснабжение и водоотведение. Вывоз бытового мусора. Баллонный газ для бытовых нужд.

Кроме того, для УБД, проживающих в домах без центрального или газового отопления, предусмотрена 75% скидка на приобретение печного бытового топлива.

Кто из членов семьи УБД имеет право на скидку

Льготы на коммунальные услуги распространяются не только на самого ветерана, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним и ведущих совместное хозяйство.

К числу таких лиц относятся:

супруга или супруг;

несовершеннолетние дети;

не состоящие в браке совершеннолетние дети с инвалидностью с детства или с инвалидностью I группы;

лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживающее за ним;

нетрудоспособные родители;

лица, находящиеся под опекой или попечительством льготника и проживающие вместе с ним.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о налоговой социальной льготе. Эта льгота предусматривает уменьшение суммы налога с дохода в виде официальной зарплаты. Однако это не касается доходов от предпринимательской деятельности, стипендий или средств, получаемых по условиям гражданско-правового договора.

Также Новини.LIVE сообщали о перечне льгот, которыми могут пользоваться граждане старше 60 лет. Цены почти постоянно растут, поэтому многим пенсионерам становится все труднее покрывать ежемесячные расходы. Одной из таких льгот является бесплатный проезд в общественном транспорте.