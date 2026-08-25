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Главная Экономика Коммуналка со скидкой: какие льготы действуют для военных

Коммуналка со скидкой: какие льготы действуют для военных

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 10:16
Скидка 75% на коммунальные услуги для участников боевых действий: кто из родственников ветерана имеет право на льготу
Женщина считает цены на коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Оплата коммунальных услуг часто становится ощутимым ударом по семейному бюджету. Однако для ветеранов государство предусмотрело существенное облегчение. Скидка в размере 75% покрывает не только газ и свет, но и распространяется на родственников, проживающих вместе с ветераном. Главное, что необходимо — это знать четкие нормы площади и потребления, на которые начисляется эта льгота.

Сайт Новини.LIVE узнал о скидках, которые могут получить военнослужащие.

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Требования для применения скидки

Как поясняют эксперты, льгота предоставляется в рамках установленных социальных норм.

При расчете платы за жилье скидка в размере 75% применяется к следующей площади:

  • 21 кв. метр общей площади жилья на каждого человека, постоянно проживающего в помещении и имеющего право на льготу;
  • 10,5 кв. метра дополнительно на всю семью.

Если в семье ветерана или жертвы нацистских преследований проживают только нетрудоспособные люди, а дом отапливается газом, льготная площадь увеличивается вдвое:

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  • 42 кв. метра отапливаемой площади рассчитываются на каждого льготника;
  • 21 кв. метр добавляется сверху на всю семью.

Перечень коммунальных услуг, на которые распространяется льгота

Скидка в размере 75% предоставляется в пределах установленных ежемесячных норм потребления на следующие виды услуг:

  1. Природный газ.
  2. Электроэнергия.
  3. Водоснабжение и водоотведение.
  4. Вывоз бытового мусора.
  5. Баллонный газ для бытовых нужд.

Кроме того, для УБД, проживающих в домах без центрального или газового отопления, предусмотрена 75% скидка на приобретение печного бытового топлива.

Кто из членов семьи УБД имеет право на скидку

Льготы на коммунальные услуги распространяются не только на самого ветерана, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним и ведущих совместное хозяйство.

К числу таких лиц относятся:

  • супруга или супруг;
  • несовершеннолетние дети;
  • не состоящие в браке совершеннолетние дети с инвалидностью с детства или с инвалидностью I группы;
  • лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживающее за ним;
  • нетрудоспособные родители;
  • лица, находящиеся под опекой или попечительством льготника и проживающие вместе с ним.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о налоговой социальной льготе. Эта льгота предусматривает уменьшение суммы налога с дохода в виде официальной зарплаты. Однако это не касается доходов от предпринимательской деятельности, стипендий или средств, получаемых по условиям гражданско-правового договора.

Также Новини.LIVE сообщали о перечне льгот, которыми могут пользоваться граждане старше 60 лет. Цены почти постоянно растут, поэтому многим пенсионерам становится все труднее покрывать ежемесячные расходы. Одной из таких льгот является бесплатный проезд в общественном транспорте.

коммунальные услуги ВСУ семья как сэкономить коммуналку льготы УБД
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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