Украинцы 60+ могут сократить свои расходы: какие льготы и компенсации гарантирует государство в августе

Поддержка пенсионеров в августе 2026 года. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Цены на продукты, лекарства и коммунальные услуги постоянно растут, поэтому многим пенсионерам становится всё труднее покрывать ежемесячные расходы. При этом немало людей до сих пор не знают обо всех своих правах. В 2026 году они смогут получать дополнительную государственную поддержку, которая поможет сэкономить.

О том, какие льготы и компенсации могут получить украинцы старше 60 лет в августе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

В Украине для пенсионеров действует несколько видов льгот и доплат. Однако из-за того, что до сих пор не все о них знают, многие так и не оформляют то, что им полагается.

Возрастные доплаты к пенсии в 2026 году

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что по достижении определенного возраста пенсионеры могут получать ежемесячную доплату. В августе 2026 года она составляет:

после 70 лет — 300 гривен;

после 75 лет — 456 гривен;

после 80 лет — 570 гривен.

Доплату Пенсионный фонд начисляет автоматически. Но есть условие: общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривен.

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Постановлением Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования" предусмотрено, что пенсионеры могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом.

Для этого достаточно предъявить пенсионное удостоверение. В городах, где действует электронная система оплаты, могут попросить также транспортную карту или электронный билет. Льгота действует в:

трамваях;

автобусах;

троллейбусах;

пригородных электричках.

Однако на междугородние автобусы, поезда дальнего следования и метро она не распространяется, если местные власти не приняли отдельного решения.

Скидки на коммунальные услуги для украинцев старше 60 лет в августе

Некоторые пенсионеры могут платить за коммунальные услуги значительно меньше. В частности:

участники боевых действий и члены их семей имеют право на 75% скидку на оплату газа и электроэнергии;

отдельные ветераны войны с инвалидностью могут получать 100% компенсацию стоимости коммунальных услуг;

семьям погибших ветеранов предоставляется 50% скидка.

Также большинство пенсионеров может оформить жилищную субсидию. Её размер зависит от доходов семьи и количества людей, зарегистрированных в жилом помещении.

Отдельные льготы предусмотрены и для тех, кто не менее трех лет проработал в сфере образования, медицины, культуры или фармации и после выхода на пенсию остался жить в селе. При наличии необходимого стажа они могут получить полную компенсацию расходов на природный газ или твёрдое топливо.

Какие лекарства можно получить бесплатно

Пенсионеры также могут воспользоваться государственной программой "Доступные лекарства". Она позволяет получить отдельные препараты бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого нужно обратиться к семейному врачу или другому врачу, который выпишет электронный рецепт.

Почему многие не пользуются льготами

Несмотря на то, что оформить государственную помощь стало проще благодаря электронным сервисам Пенсионного фонда и порталу "Дия", многие украинцы почтенного возраста до сих пор не знают о своих правах или не обращаются за оформлением льгот.

Именно поэтому специалисты советуют регулярно проверять, на какие виды государственной поддержки можно претендовать, ведь даже несколько дополнительных льгот могут существенно сократить ежемесячные расходы.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинские пенсионерки могут ежемесячно получать доплату от государства. В отдельных случаях она превышает 1 000 гривен и поступает вместе с пенсией.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине сам по себе преклонный возраст не гарантирует назначения пенсии. Для этого необходимо иметь требуемый страховой стаж. Поскольку требования к нему постепенно растут, оформить пенсию становится все труднее.