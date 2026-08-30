Пенсія для учасників бойових дій: коли можна вийти та скільки платитимуть у 2026 році

Посвідчення УБД в руці. Фото: УНІАН

Учасники бойових дій в Україні мають право оформити пенсію за віком раніше за загальновстановлений термін. Для дострокового виходу на пенсію закон визначає конкретні вимоги щодо віку та страхового стажу. Крім того, після призначення виплати УБД можуть отримувати спеціальні підвищення, доплати та адресну допомогу.

Коли саме УБД можна вийти на пенсію та скільки отримувати, розповіли Факти ICTV, передають Новини.LIVE.

Реклама

Коли УБД можуть достроково оформити пенсію

Право учасників бойових дій на достроковий вихід на пенсію за віком передбачене статтею 115 Закону України № 1058-IV.

Щоб скористатися цією можливістю, недостатньо лише досягти встановленого віку. Одночасно мають бути виконані вимоги щодо страхового стажу, а статус учасника бойових дій повинен бути офіційно підтверджений.

У 2026 році право на дострокову пенсію за віком мають:

Читайте також:

чоловіки — після досягнення 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу;

жінки — після досягнення 50 років за наявності щонайменше 20 років страхового стажу.

Отже, чоловіки-УБД можуть вийти на пенсію на п'ять років раніше, а жінки — на десять років раніше за загальний пенсійний вік.

Важливою умовою є також наявність підтвердженого статусу учасника бойових дій. Перелік осіб, які належать до цієї категорії, визначений статтею 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Як подати документи на пенсію

Оформити дострокову пенсію можна у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Звертатися саме за місцем реєстрації не потрібно.

Подати заяву також можна дистанційно — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або застосунок "Дія".

У разі онлайн-оформлення до заяви необхідно додати скановані копії документів. Вони мають бути підготовлені у форматі PDF або JPEG та засвідчені кваліфікованим електронним підписом.

Від чого залежить сума пенсії УБД

Дострокова виплата учаснику бойових дій є пенсією за віком, тому її розмір визначається за загальними правилами пенсійного законодавства.

На кінцеву суму впливають, зокрема, страховий стаж та заробітна плата, яка враховується під час розрахунку пенсії.

Водночас за понаднормативний страховий стаж передбачена доплата. Вона нараховується за кожен повний рік стажу понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Які доплати передбачені для УБД

Учасникам бойових дій до основної пенсії встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році ця сума становить 648,75 грн.

Таке підвищення пов'язане безпосередньо зі статусом УБД, тому його можуть отримувати ветерани незалежно від виду призначеної пенсії.

Крім того, окремі категорії пенсіонерів можуть мати право на пенсію за особливі заслуги перед Україною. Її розмір залежить від характеру та рівня відповідних заслуг.

Також учасникам бойових дій передбачена щомісячна цільова грошова допомога на прожиття — 40 грн.

Якою буде мінімальна пенсія УБД у 2026 році

З 1 березня 2026 року для учасників бойових дій встановлено гарантований мінімальний загальний розмір пенсійної виплати — 6 197 грн.

Якщо після проведення всіх передбачених законодавством розрахунків розмір пенсії та належних доплат виявиться нижчим, пенсіонеру встановлюють щомісячну адресну допомогу. Вона дозволяє довести загальну виплату до гарантованого рівня.

Скільки отримують УБД з інвалідністю внаслідок війни

Для осіб, яким встановлено інвалідність внаслідок війни, передбачені значно вищі мінімальні пенсійні виплати.

З 1 березня 2026 року вони становлять:

18 885 грн — для осіб з інвалідністю I групи;

15 494 грн — для II групи;

10 625 грн — для III групи.

Таким чином, статус учасника бойових дій та статус особи з інвалідністю внаслідок війни передбачають різні пенсійні гарантії.

Який максимальний розмір пенсії для УБД

Для пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", законодавством також передбачено максимальний розмір.

З урахуванням усіх належних підвищень і доплат пенсія не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році максимальний розмір такої пенсійної виплати становить 25 950 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, якими пільгами зможуть користуватися родини військовослужбовців у вересні. Серед них освітні можливості для дітей, медичне забезпечення, знижка на житлово-комунальні послуги. Додаткові пропозиції також доступні у програмі "Плюси" в Армія+.

Також Новини.LIVE розповідали, що для українських військовослужбовців готують важливі зміни. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має врегулювати правила поводження з кредитними боргами. Розглядається також ініціатива щодо спеціальних рахунків для грошового забезпечення та бойових виплат.