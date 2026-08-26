Списання боргів та захист виплат від арешту: для військових готують важливі зміни

Українські військовослужбовці на навчаннях. Фото: Генштаб

Для військовослужбовців та їхніх родин можуть змінити правила поводження з кредитними боргами та банківськими рахунками. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має врегулювати списання заборгованості захищених категорій без виникнення податкових зобов’язань. Окремо депутати працюють над механізмом захисту грошового забезпечення військових від арешту.

Про це розповіла виданню Цензор.НЕТ народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк, передають Новини.LIVE.

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Що пропонують змінити у правилах списання кредитів

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15458, який стосується врегулювання простроченої заборгованості військовослужбовців, цивільних осіб, позбавлених особистої свободи або зниклих безвісти, членів їхніх сімей та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Одна з ключових пропозицій документа — надати банкам та іншим фінансовим установам право списувати заборгованість за кредитами таких позичальників. При цьому прощений борг не має перетворюватися на оподатковуваний дохід для самого позичальника або його родини, якщо кредит успадковується.

Як пояснила Василевська-Смаглюк, яка очолює міжкомітетську робочу групу Верховної Ради з питань врегулювання ринку непрацюючих кредитів та кредитування військовослужбовців, зараз законодавство не зобов’язує банки списувати такі борги.

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"Обов'язку списувати заборгованість військових у чинному законодавстві немає. Ми маємо намір це змінити", — зазначила вона.

За її словами, нині банки можуть списувати заборгованість лише за власною ініціативою. Проблема полягає ще й у податкових наслідках такої операції.

Якщо фінансова установа анулює борг, у позичальника або його спадкоємців може виникнути податкове зобов’язання щодо прощеної суми. Саме цей механізм пропонують змінити.

Законопроєкт передбачає, що сума списаного боргу не оподатковуватиметься як дохід позичальника чи членів його сім’ї, які успадкували таку заборгованість.

Чому родини військових можуть залишатися з кредитними боргами

Проблема особливо гостро постає у випадках, коли позичальник загинув, зник безвісти або перебуває в полоні.

За чинними правилами у разі спадкування разом із майном можуть переходити й боргові зобов’язання. Водночас фінансові установи не завжди списують такі кредити. У результаті родичі можуть опинитися перед необхідністю вирішувати питання кредитної заборгованості, а іноді — звертатися до суду.

Василевська-Смаглюк зазначила, що банки наразі мають законне право стягувати борг зі спадкоємців. Якщо ж кредитор погоджується його списати, виникає проблема оподаткування прощеної суми.

Саме тому, за її словами, робоча група пропонує закріпити на законодавчому рівні можливість списання такої заборгованості без податкового навантаження для боржника, його спадкоємців та фінансової установи.

Водночас законопроєкт стосується не лише списання кредитів. Він також передбачає збільшення для всіх фізичних осіб суми неоподатковуваного боргу — з 25% до 100% мінімальної заробітної плати.

Грошове забезпечення військових хочуть захистити від арешту

Ще одна проблема, над якою зараз працює парламентська робоча група, стосується банківських рахунків військовослужбовців.

За словами депутатки, нині під час виконавчого провадження боржнику можуть розблокувати лише суму в розмірі двох мінімальних заробітних плат на місяць. При цьому законодавство передбачає захист окремих видів цільових виплат, однак на практиці механізм зняття арешту може бути складним і тривалим.

Для військового це створює додаткові проблеми, особливо якщо він перебуває на лікуванні або виконує бойові завдання.

Тому робоча група розглядає можливість створення спеціальних рахунків для військовослужбовців. На них могли б надходити грошове забезпечення, бойові виплати та кошти, призначені для лікування.

Мета такої ініціативи — законодавчо обмежити можливість повного арешту цих коштів та гарантувати військовому доступ до певної частини виплат.

"Ми розглядаємо концепцію запровадження спеціальних рахунків для військовослужбовців, на які зараховуються грошове забезпечення, бойові виплати та кошти на лікування", — розповіла Василевська-Смаглюк.

За її словами, серед можливих варіантів розглядається гарантоване збереження щонайменше 90% таких коштів або повний захист цільових виплат від арешту. Водночас важливо, що ця пропозиція поки не є чинною нормою. Її, як і зміни щодо кредитів мобілізованих ФОП, наразі детально опрацьовують юридично.

Для військових хочуть спростити підтвердження статусу

Окремий напрям роботи — цифрова перевірка статусу військовослужбовця. Наразі для отримання передбачених законом кредитних пільг військовим часто доводиться збирати паперові документи та довідки.

Особливо складно це робити тим, хто перебуває безпосередньо в районі виконання бойових завдань.

Крім того, у фінансових установ виникають проблеми з перевіркою справжності документів. За словами депутатки, фіксувалися випадки використання підроблених військових квитків.

Для розв’язання цієї проблеми робоча група разом із Міністерством оборони опрацьовує можливість обміну документами через застосунок "Армія+".

Передбачається, що за згодою військовослужбовця фінансова установа зможе отримувати електронне підтвердження його статусу. Це має одночасно спростити процедуру для військових та зменшити ризик шахрайства.

Окремо обговорюється можливість автоматичного передавання через бюро кредитних історій інформації про осіб, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Коли розглянуть законопроєкт

За словами Василевської-Смаглюк, законопроєкт №15458 уже готовий до розгляду після проходження необхідних регламентних процедур.

Спочатку його розгляд планували на грудень, однак депутати домовилися ініціювати голосування за основу та в цілому одразу після проходження всіх необхідних процедур.

Частина інших пропозицій щодо захисту військових поки перебуває лише на етапі розробки. Йдеться, зокрема, про спеціальні рахунки для грошового забезпечення та бойових виплат.

Таким чином, найближчі законодавчі зміни можуть стосуватися передусім врегулювання проблемної кредитної заборгованості. Водночас парламентська робоча група паралельно шукає механізм, який дозволить захистити кошти військовослужбовців від повного арешту у виконавчих провадженнях.

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