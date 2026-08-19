Оздоровчі для військовослужбовців: хто має право отримати та в якому розмірі

Військовослужбовці ЗСУ на фронті. Фото: Новини.LIVE

Українські військовослужбовці, які боронять країну, можуть розраховувати не лише на основне грошове забезпечення, а й на низку додаткових виплат. Серед них — щорічна допомога на оздоровлення. Її розмір залежить від складових грошового забезпечення військового, а для отримання коштів необхідно подати рапорт.

Новини.LIVE розповідають, хто з військовослужбовців може розраховувати на оздоровчі та в якому розмірі їх нараховують.

Кому виплачують допомогу на оздоровлення

Правила виплати грошової допомоги на оздоровлення визначені наказом Міністерства оборони України №260 від 7 червня 2018 року. Документ регулює порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим категоріям.

Право на таку допомогу виникає, зокрема, у військовослужбовців, які:

йдуть у щорічну основну відпустку повної тривалості;

використовують другу частину щорічної відпустки, зокрема дні, що залишилися з попередніх років, якщо на це є дозвіл командування;

не йдуть у відпустку, але мають окремий наказ командира про виплату допомоги на оздоровлення.

Для отримання коштів військовослужбовцю потрібно звернутися до командира військової частини з рапортом. Подати його можна у паперовій формі або через застосунок "Армія+", якщо відповідний функціонал доступний у підрозділі.

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В якому розмірі виплачують оздоровчі

Фіксованої суми допомоги на оздоровлення для всіх військовослужбовців немає. Її розраховують індивідуально — залежно від посади, військового звання та вислуги років. У середньому виплата може становити від 20 тисяч гривень і більше.

Під час розрахунку враховуються:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові виплати, передбачені умовами проходження служби.

Коли військові отримують гроші

Точна дата зарахування допомоги залежить від фінансування конкретної військової частини. Після того як частина отримує необхідні кошти від Департаменту фінансів Міністерства оборони України, виплати проводять у черговості відповідно до поданих військовослужбовцями рапортів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які доплати отримають військовослужбовці у серпні 2026 року. На початку літа уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат і надбавок для захисників. Право на них мають усі категорії військових.

Також Новини.LIVE писали, які виплати отримують військовослужбовці під час лікування. Після бойового поранення захиснику нараховують основне грошове забезпечення за останньою посадою. Крім того, за відповідних умов йому належить щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень.