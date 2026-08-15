Грошове забезпечення в ЗСУ: які доплати отримають військові у серпні

Українські військовослужбовці на навчаннях. Фото: Новини.LIVE

У серпні українські військовослужбовці мають отримати низку додаткових виплат за службу та виконання бойових завдань у липні. Розмір доплат залежить від характеру завдань і може сягати десятків тисяч гривень. Окремо передбачені бонуси за полон противника та його знищення. Виплати надійдуть у визначені законодавством терміни.

У Міністерстві оборони України пояснили, які доплати та бонуси належать військовослужбовцям у 2026 році, передають Новини.LIVE.

Які додаткові виплати передбачені для військових

У червні 2026 року Кабінет міністрів запровадив нову систему мотиваційних виплат і надбавок для військовослужбовців. Право на них мають усі категорії військових — незалежно від того, служать вони за мотиваційним чи старим контрактом або були призвані під час мобілізації.

Зокрема, передбачені такі виплати:

10 000 грн на місяць — додаткова винагорода для військових, які перебувають у тилу, забезпечують підрозділи та не отримують бойових виплат. Мінімальний щомісячний розмір виплат становить від 30 000 грн;

20 000 грн за добу — за відновлення або повернення позицій, захоплених противником у глибині оборони своїх військ;

40 000 грн за добу — за штурм і захоплення позицій безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника.

Якщо військовий протягом однієї доби має право одразу на кілька бойових бонусів, йому виплачують той, що передбачає більшу суму.

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Скільки платять за управління військами та інші завдання

Окремо передбачені додаткові винагороди за виконання бойових та спеціальних завдань, зокрема пов'язаних з управлінням військами.

Їх нараховують пропорційно часу, протягом якого військовослужбовець виконував відповідні завдання:

50 000 грн на місяць — за виконання бойових завдань на пунктах управління бригад, полків і батальйонів, звідки здійснюється оперативне управління частинами, які ведуть бойові дії;

30 000 грн на місяць — за виконання інших бойових або спеціальних завдань.

Загальна сума зазначених виплат не може перевищувати 460 000 грн на місяць.

Водночас окремі бонуси за бойові результати до цього ліміту не входять.

Які бонуси передбачені за полон і знищення противника

Додатково військовослужбовці можуть отримати винагороду за конкретні результати під час бойових дій.

Йдеться про такі виплати:

100 000 грн — за кожного військовослужбовця противника, взятого в полон. Сума розподіляється між усіма, хто безпосередньо брав участь у захопленні;

15 000 грн — за кожного знищеного противника у стрілецькому або рукопашному бою, якщо факт підтверджено відеофіксацією.

Коли військові отримають гроші за липень

Виплати, передбачені постановою Кабінету міністрів №768 від 12 червня 2026 року, нараховують разом з основним грошовим забезпеченням — до 20-го числа поточного місяця за попередній.

Таким чином, виплати за липень мають надійти до 20 серпня.

Для отримання зазначених доплат і бонусів за полон та знищення противника необхідний наказ командира військової частини. Його оформлюють за результатами служби за попередній місяць, після чого виплату проводять разом з основним грошовим забезпеченням.

Тобто військові, які у липні перебували в тилу, мають отримати додаткову винагороду — щонайменше 10 000 грн — до 20 серпня.

Ті, хто виконував штурмові завдання, отримають відповідні бойові бонуси після підписання командиром наказу за липень.

Якщо ж військовий у липні взяв противника в полон або знищив його в контактному бою, передбачений бонус також виплатять у серпні на підставі наказу командира.

Якщо наказ за липень з причин, які не залежать від військовослужбовця, буде підписаний із запізненням, виплату включать до наступного наказу. При цьому право військового на отримання коштів не втрачається.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яке грошове забезпечення отримують пілоти БПЛА. Сума виплат залежить від місця служби, посади, військового звання, вислуги років та виконуваних завдань. Якщо військовослужбовець працює безпосередньо в районі бойових дій, його загальне грошове забезпечення може становити понад 120 тис. грн на місяць.

Також Новини.LIVE писали, що для військовослужбовців ДПСУ запровадили нові винагороди. Зміни передбачають значно більші доплати за виконання бойових завдань. Крім того, запрацювали нові контракти із фіксованими строками служби та гарантованою відстрочкою після їх завершення.