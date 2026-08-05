В Україні змінили систему доплат для військовослужбовців ДПСУ: нові суми

Військовослужбовець ДПСУ з собаками, гроші в гаманці. Фото: ДПСУ, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні змінили систему додаткових виплат для військовослужбовців Державної прикордонної служби. Новий порядок передбачає значно більші винагороди за виконання найскладніших бойових завдань, а також окремі виплати за захоплення позицій противника, взяття військових РФ у полон і знищення живої сили у стрілецькому чи рукопашному бою. Крім того, у ДПСУ запровадили нові контракти із фіксованими строками служби та гарантованою відстрочкою після їх завершення.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передають Новини.LIVE.

Що передбачає новий порядок виплат

На виконання постанови Кабінету Міністрів від 12 червня 2026 року №768 Міністерство внутрішніх справ затвердило новий Порядок виплати додаткових винагород військовослужбовцям Державної прикордонної служби.

Відповідний наказ МВС №733 від 31 липня 2026 року підписав міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Документ того ж дня зареєстрували в Міністерстві юстиції.

Новий механізм передбачає додаткові фінансові стимули для військовослужбовців, які виконують бойові завдання різного рівня складності. Залежно від характеру та результативності виконаних завдань загальна сума додаткових виплат може досягати 460 000 грн на місяць.

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Які винагороди отримуватимуть військовослужбовці ДПСУ

Порядком встановлено такі розміри додаткових виплат:

170 000 грн на місяць — за виконання бойових завдань безпосередньо на лінії бойового зіткнення у межах взводних опорних пунктів;

100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях;

70 000 грн — за виконання бойових завдань у межах ротних опорних пунктів;

50 000 грн — за виконання завдань на пунктах управління, звідки здійснюється бойове управління підрозділами;

від 15 000 до 30 000 грн — інструкторському складу;

10 000 грн — іншим військовослужбовцям, які не мають права на інші види додаткових винагород.

Окремо передбачені премії за виконання конкретних бойових завдань:

40 000 грн за кожну добу — за захоплення позицій, будівель або споруд противника;

20 000 грн за добу — за відновлення чи повернення власних позицій;

100 000 грн — за кожного взятого у полон військовослужбовця противника. Цю суму розподілятимуть між усіма учасниками захоплення відповідно до їхнього внеску;

15 000 грн — за знищення живої сили противника під час стрілецького або рукопашного бою.

Як нараховуватимуть виплати

Новий порядок передбачає принцип "більшої винагороди". Якщо військовослужбовець одночасно виконував кілька видів бойових завдань і має право на різні доплати, йому виплачуватимуть лише найбільшу.

Також документ уточнює перелік завдань, які вважаються безпосередньою участю у бойових діях. До нього включили роботу розрахунків усіх типів безпілотних авіаційних, наземних і морських комплексів, а також підрозділів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки та радіолокаційних станцій.

Кому додаткові винагороди не виплачуватимуть

Порядок також визначає випадки, коли військовослужбовець втрачає право на додаткові виплати.

Зокрема, винагороди не нараховуватимуть тим, хто самовільно залишив військову частину, дезертирував або добровільно здався в полон. Також вони не передбачені для військових, яких відсторонили від виконання службових обов'язків, які перебувають під вартою, відбувають покарання, проходять службу чи навчання за кордоном, навчаються як курсанти, перебувають у розпорядженні командирів (за окремими винятками), направлені до навчальних центрів або тимчасово не виконують обов'язки через лікування чи окремі види відпусток.

Водночас для військовослужбовців ДПСУ залишаються чинними й додаткові виплати, передбачені постановою Кабінету Міністрів №168. Серед них:

30 000 грн — за виконання бойових або спеціальних завдань під час оборони держави;

20 100 грн — військовослужбовцям, які після поранення визнані обмежено придатними або непридатними до служби та перебувають у розпорядженні командування;

від 15 000 до 30 000 грн — інструкторсько-викладацькому складу навчальних військових частин;

6 000 грн — військовослужбовцям строкової служби;

2 350 грн — курсантам закладів освіти Держприкордонслужби.

У Держприкордонслужбі запровадили нові контракти

Разом із новою системою виплат у ДПСУ почали діяти контракти з чітко визначеним строком служби — від шести до 24 місяців.

Для військовослужбовців бойових підрозділів і прикордонних застав, що входять до складу бригад "Помста", "Форпост", "Сталевий кордон" та "Гарт", передбачено піхотно-штурмові контракти.

Термін служби становитиме:

14 місяців — для військовозобов'язаних;

10 місяців — для чинних військовослужбовців;

6 місяців — для осіб, які раніше були звільнені з військової служби.

Після завершення такого контракту військовослужбовцям гарантують шестимісячну відстрочку від мобілізації. Її можуть збільшити ще на три місяці за кожен місяць виконання бойових завдань, на шість місяців — за кожен рік служби, пройдений після 2022 року до укладення контракту, та на один місяць — за кожен рік служби до 2022 року.

Для інших посад у Державній прикордонній службі передбачено контракти строком на 24 місяці. Після їх завершення також надаватиметься шестимісячна відстрочка, а військовослужбовці, які виконували бойові завдання, отримають додаткові гарантії, аналогічні тим, що діють для бойових контрактів.

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