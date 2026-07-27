Денежное довольствие военнослужащих в августе: какие минимальные и максимальные суммы получат защитники

Каким будет денежное обеспечение военнослужащих в августе: оклады, надбавки и премии
В августе 2026 года порядок начисления денежного довольствия украинским военнослужащим не изменится. Выплаты, как и раньше, будут производиться двумя частями в течение месяца, а их размер будет зависеть от места прохождения службы, выполняемых задач и установленных надбавок.
Новини.LIVE рассказывают, какие минимальные и максимальные суммы получат военнослужащие в августе 2026 года.
Какой минимум получат военные
После последних изменений в системе денежного обеспечения минимальная ежемесячная выплата для военнослужащего составляет 30 тыс. грн.
В Министерстве обороны пояснили, что эта сумма состоит из двух частей:
- базового денежного обеспечения — 20 тыс. грн;
- мотивационной надбавки — 10 тыс. грн.
Мотивационную надбавку получают военнослужащие, которые несут службу в тылу, обеспечивают работу подразделений и не имеют права на другие вознаграждения или специальные надбавки.
Какие максимальные выплаты предусмотрены
Военнослужащие, выполняющие боевые задачи или непосредственно участвующие в боевых действиях, могут получать дополнительные вознаграждения.
В частности, предусмотрено:
- 20 тыс. грн в сутки — за выполнение задач на ранее захваченных противником позициях;
- 40 тыс. грн в сутки — за штурм и захват вражеских позиций на линии боевого столкновения или в тыловых районах обороны противника.
Если военнослужащий одновременно имеет право на несколько таких выплат, начисляется только одна — самая большая по размеру.
Также установлены отдельные ежемесячные надбавки для военнослужащих, которые координируют боевые действия и осуществляют управление подразделениями. Они составляют:
- 50 тыс. грн — за службу на пунктах управления бригад, полков или батальонов, откуда осуществляется руководство подразделениями, ведущими боевые действия;
- 30 тыс. грн — за выполнение других боевых или специальных задач.
С учётом всех предусмотренных надбавок максимальный размер ежемесячного денежного довольствия может достигать 460 тыс. грн.
Какие премии выплатят бойцам
Помимо основных выплат и надбавок, военнослужащие могут получать отдельные вознаграждения за подтвержденные результаты боевой работы. Такие средства не учитываются при расчете предельного размера месячного денежного обеспечения.
В частности, предусмотрено:
- 100 тыс. грн — за каждого военнослужащего армии РФ, взятого в плен;
- 15 тыс. грн — за каждого уничтоженного оккупанта при наличии видеоподтверждения.
Если документы на назначение дополнительных вознаграждений за предыдущий месяц были оформлены с опозданием, право на выплату не теряется. В таком случае причитающиеся средства будут включены в следующий приказ о начислении денежного обеспечения и выплачены после завершения оформления документов.
Ранее Новини.LIVE рассказывали о выплатах военнослужащим при переводе в другую часть. В отдельных случаях деньги могут задержаться. Поэтому важно знать, возможно ли в таком случае получить компенсацию.
Также Новини.LIVE писали о том, суммируются ли надбавки в размере 10, 30 и 50 тыс. гривен. Законодательство Украины не позволяет одновременно выплачивать несколько ежемесячных дополнительных вознаграждений. Если военнослужащий имеет право сразу на несколько таких доплат, ему назначат только одну.