Денежное довольствие военнослужащих в августе: какие минимальные и максимальные суммы получат защитники

Украинские военнослужащие, деньги и банковская карта в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года порядок начисления денежного довольствия украинским военнослужащим не изменится. Выплаты, как и раньше, будут производиться двумя частями в течение месяца, а их размер будет зависеть от места прохождения службы, выполняемых задач и установленных надбавок.

Новини.LIVE рассказывают, какие минимальные и максимальные суммы получат военнослужащие в августе 2026 года.

Какой минимум получат военные

После последних изменений в системе денежного обеспечения минимальная ежемесячная выплата для военнослужащего составляет 30 тыс. грн.

В Министерстве обороны пояснили, что эта сумма состоит из двух частей:

базового денежного обеспечения — 20 тыс. грн;

мотивационной надбавки — 10 тыс. грн.

Мотивационную надбавку получают военнослужащие, которые несут службу в тылу, обеспечивают работу подразделений и не имеют права на другие вознаграждения или специальные надбавки.

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Какие максимальные выплаты предусмотрены

Военнослужащие, выполняющие боевые задачи или непосредственно участвующие в боевых действиях, могут получать дополнительные вознаграждения.

В частности, предусмотрено:

20 тыс. грн в сутки — за выполнение задач на ранее захваченных противником позициях;

40 тыс. грн в сутки — за штурм и захват вражеских позиций на линии боевого столкновения или в тыловых районах обороны противника.

Если военнослужащий одновременно имеет право на несколько таких выплат, начисляется только одна — самая большая по размеру.

Также установлены отдельные ежемесячные надбавки для военнослужащих, которые координируют боевые действия и осуществляют управление подразделениями. Они составляют:

50 тыс. грн — за службу на пунктах управления бригад, полков или батальонов, откуда осуществляется руководство подразделениями, ведущими боевые действия;

30 тыс. грн — за выполнение других боевых или специальных задач.

С учётом всех предусмотренных надбавок максимальный размер ежемесячного денежного довольствия может достигать 460 тыс. грн.

Какие премии выплатят бойцам

Помимо основных выплат и надбавок, военнослужащие могут получать отдельные вознаграждения за подтвержденные результаты боевой работы. Такие средства не учитываются при расчете предельного размера месячного денежного обеспечения.

В частности, предусмотрено:

100 тыс. грн — за каждого военнослужащего армии РФ, взятого в плен;

15 тыс. грн — за каждого уничтоженного оккупанта при наличии видеоподтверждения.

Если документы на назначение дополнительных вознаграждений за предыдущий месяц были оформлены с опозданием, право на выплату не теряется. В таком случае причитающиеся средства будут включены в следующий приказ о начислении денежного обеспечения и выплачены после завершения оформления документов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о выплатах военнослужащим при переводе в другую часть. В отдельных случаях деньги могут задержаться. Поэтому важно знать, возможно ли в таком случае получить компенсацию.

Также Новини.LIVE писали о том, суммируются ли надбавки в размере 10, 30 и 50 тыс. гривен. Законодательство Украины не позволяет одновременно выплачивать несколько ежемесячных дополнительных вознаграждений. Если военнослужащий имеет право сразу на несколько таких доплат, ему назначат только одну.