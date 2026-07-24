Денежное обеспечение военнослужащих: кому могут задержать выплаты при переводе в другую часть

Военные идут по дороге, деньги в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

При переводе военнослужащих в другую воинскую часть иногда возникают задержки с начислением денежного довольствия. Чаще всего это связано с несвоевременной передачей финансовых документов, однако такие обстоятельства не лишают военнослужащего права на выплаты и не означают, что их можно прекратить.

Об этом рассказала военный адвокат Татьяна Козян в комментарии РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

Почему после перевода могут возникнуть задержки

Как пояснила юрист, при смене места службы личные дела и финансовые аттестаты не всегда оперативно передаются между воинскими частями. Из-за этого начисление средств может временно задержаться.

Впрочем, в соответствии с Порядком выплаты денежного довольствия военнослужащим (№ 260), после назначения на новую должность выплаты должны осуществляться бесперебойно. Поэтому принимающая воинская часть обязана как можно быстрее устранить причины задержки и возобновить начисление денежного обеспечения.

Можно ли требовать компенсацию за задержку

Татьяна Козян подчеркивает, что перевод в другую воинскую часть не приравнивается к увольнению со службы. Именно поэтому в таких случаях не применяются нормы Кодекса законов о труде, предусматривающие выплату среднего заработка за каждый день задержки окончательного расчета.

Читайте также:

Судебная практика, в частности позиция Верховного Суда, подтверждает, что к спорам, связанным с внутренним перемещением военнослужащих, применяются нормы специального военного законодательства.

В то же время военнослужащий может претендовать на компенсацию потери части доходов из-за несвоевременной выплаты денежного довольствия. Такое возмещение предусмотрено отдельным законом и призвано компенсировать потери, вызванные инфляцией.

Что делать, если деньги не поступили

Если после перевода выплаты не поступают, не стоит ждать, что проблема решится сама собой.

Юрист советует в первую очередь обратиться в финансовую службу новой воинской части и выяснить, получены ли все необходимые документы для начисления денежного довольствия. Если вопрос не решается, стоит подать обращение на горячую линию Министерства обороны.

По словам эксперта, своевременное обращение поможет быстрее установить причину задержки и ускорить возобновление выплат.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о денежном обеспечении военнослужащих после СЗЧ. На этот период все выплаты нарушителю приостанавливаются. Но при возвращении в часть их можно возобновить.

Также Новини.LIVE писали, что для ветеранов в Украине планируют ввести новую компенсацию. Выплата будет направлена на покрытие расходов, связанных с приобретением автомобиля. При этом сумма возмещения ограничена.