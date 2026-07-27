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Головна Економіка Яким буде грошове забезпечення військових у серпні: оклади, надбавки та премії

Яким буде грошове забезпечення військових у серпні: оклади, надбавки та премії

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 12:11
Грошове забезпечення військовослужбовців у серпні: які мінімальні та максимальні суми отримають захисники
Українські військовослужбовці, гроші та банківська картка в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року порядок нарахування грошового забезпечення для українських військовослужбовців не зміниться. Виплати, як і раніше, здійснюватимуться двома частинами протягом місяця, а їхній розмір залежатиме від місця проходження служби, виконуваних завдань і встановлених доплат.

Новини.LIVE розповідають, які мінімальні та максимальні суми отримають військовослужбовці у серпні 2026 року.

Який мінімум отримають військові

Після останніх змін у системі грошового забезпечення мінімальна щомісячна виплата для військовослужбовця становить 30 тис. грн.

У Міністерстві оборони пояснили, що ця сума складається з двох частин:

  • базового грошового забезпечення — 20 тис. грн;
  • мотиваційної надбавки — 10 тис. грн.

Мотиваційну доплату отримують військові, які несуть службу в тилу, забезпечують роботу підрозділів і не мають права на інші винагороди чи спеціальні надбавки.

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Які максимальні виплати передбачені

Військовослужбовці, які виконують бойові завдання або безпосередньо беруть участь у бойових діях, можуть отримувати додаткові винагороди.

Зокрема, передбачено:

  • 20 тис. грн за добу — за виконання завдань на раніше захоплених противником позиціях;
  • 40 тис. грн за добу — за штурм і захоплення ворожих позицій на лінії бойового зіткнення або в тилових районах оборони противника.

Якщо військовий одночасно має право на кілька таких виплат, нараховується лише одна — найбільша за розміром.

Також окремі щомісячні надбавки встановлені для військовослужбовців, які координують бойові дії та здійснюють управління підрозділами. Вони становлять:

  • 50 тис. грн — за службу на пунктах управління бригад, полків або батальйонів, звідки здійснюється керівництво підрозділами, що ведуть бойові дії;
  • 30 тис. грн — за виконання інших бойових чи спеціальних завдань.

З урахуванням усіх передбачених надбавок максимальний розмір щомісячного грошового забезпечення може сягати 460 тис. грн.

Які премії виплатять бійцям

Крім основних виплат і надбавок, військовослужбовці можуть отримувати окремі винагороди за підтверджені результати бойової роботи. Такі кошти не враховуються до граничного розміру місячного грошового забезпечення.

Зокрема, передбачено:

  • 100 тис. грн — за кожного військового армії РФ, взятого в полон;
  • 15 тис. грн — за кожного ліквідованого окупанта за наявності відеопідтвердження.

Якщо документи на призначення додаткових винагород за попередній місяць були оформлені із запізненням, право на виплату не втрачається. У такому разі належні кошти включать до наступного наказу про нарахування грошового забезпечення та виплатять після завершення оформлення документів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про виплати військовослужбовцям при переведенні в іншу частину. В окремих випадках гроші можуть затримати. Тож важливо знати, чи можливо у такому разі отримати компенсацію. 

Також Новини.LIVE писали, чи сумуються надбавки у 10, 30 та 50 тис. гривень. Законодавство України не дозволяє одночасно виплачувати кілька щомісячних додаткових винагород. Якщо військовослужбовець має право одразу на декілька таких доплат, йому призначать лише одну.

грошове забезпечення виплати військовим бойові виплати
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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