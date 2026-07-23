Денежное обеспечение военнослужащих: суммируются ли доплаты в размере 10, 30 и 50 тыс. гривен

Украинские военнослужащие, деньги в кошельке. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство обороны Украины предоставило официальные разъяснения относительно порядка начисления дополнительных вознаграждений военнослужащим. В ведомстве разъяснили, могут ли военнослужащие одновременно получать несколько ежемесячных доплат, как оплачиваются задания в различных районах боевых действий, а также предусмотрены ли отдельные выплаты за заключение мотивационного контракта.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Суммируются ли ежемесячные доплаты в размере 10, 30 и 50 тысяч гривен

Постановление Кабинета Министров №768 не позволяет одновременно выплачивать несколько ежемесячных дополнительных вознаграждений. Если военнослужащий имеет право сразу на несколько таких надбавок, ему назначат только одну — самую крупную по размеру.

В частности, это касается:

50 тыс. грн — за выполнение определенных задач на пунктах управления бригады, полка или батальона;

15–30 тыс. грн — для отдельных категорий инструкторов;

10 тыс. грн — для военнослужащих, которые подпадают под соответствующие условия, но не имеют права на другие доплаты, предусмотренные постановлением.

Таким образом, доплата в размере 10 тыс. грн не суммируется с выплатами в 30 или 50 тыс. грн, а назначается только тем военнослужащим, которые не получают более высоких вознаграждений.

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Как начисляются боевые доплаты

Отдельные правила действуют в отношении вознаграждений, выплачиваемых за пребывание в определенных районах выполнения боевых или специальных задач.

Если в течение одного дня военнослужащий выполнял задачи в двух разных зонах, где предусмотрены разные размеры доплат, за этот день ему выплатят только более крупную сумму.

В то же время, если служба проходила в разных районах в разные дни, выплаты рассчитываются отдельно за каждый период и суммируются.

Аналогичный принцип применяется и к суточным выплатам за участие в штурмовых действиях. Если в течение одних суток военнослужащий выполнял задачи, за которые предусмотрены вознаграждения в размере 20 тыс. и 40 тыс. грн, он получит только большую из этих сумм.

Предусмотрены ли выплаты за мотивационный контракт

В Министерстве обороны также опровергли информацию об отдельной выплате за заключение мотивационного контракта.

В постановлении № 768 такое вознаграждение не предусмотрено. В то же время законодательство гарантирует единовременную денежную помощь гражданам, заключающим свой первый контракт на прохождение военной службы. Она выплачивается в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 704 и приказом Минобороны № 260.

При этом право на такую помощь не имеют лица, которые ранее уже проходили военную службу по контракту в других воинских формированиях или служили в правоохранительных органах.

Какие выплаты получают военные за пределами зон боевых действий

В ведомстве также напомнили, что постановление № 768 не изменяет основные составляющие денежного обеспечения военнослужащих. Как и ранее, они получают:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет;

другие установленные законом ежемесячные выплаты.

Для военнослужащих, не выполняющих боевые или специальные задачи, документ предусматривает дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские военнослужащие могут получить еще одну надбавку. Речь идет о вознаграждении за уничтоженную вражескую технику. Суммы доплат зависят от типа техники и могут достигать более 200 тыс. гривен.

Также Новини.LIVE писали, что происходит с денежным обеспечением военнослужащего после СОЧ. Со первого дня самовольного оставления воинской части все выплаты прекращаются. Однако их можно возобновить.