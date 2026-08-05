В Украине изменили систему надбавок для военнослужащих ГПСУ: новые суммы

Военнослужащий ГПСУ с собаками, деньги в кошельке. Фото: ГПСУ, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине изменили систему дополнительных выплат военнослужащим Государственной пограничной службы. Новый порядок предусматривает значительно более высокие вознаграждения за выполнение самых сложных боевых задач, а также отдельные выплаты за захват позиций противника, взятие военнослужащих РФ в плен и уничтожение живой силы в стрелковом или рукопашном бою. Кроме того, в ГПСУ ввели новые контракты с фиксированными сроками службы и гарантированной отсрочкой после их завершения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передают Новини.LIVE.

Что предусматривает новый порядок выплат

Во исполнение постановления Кабинета Министров от 12 июня 2026 года № 768 Министерство внутренних дел утвердило новый Порядок выплаты дополнительных вознаграждений военнослужащим Государственной пограничной службы.

Соответствующий приказ МВД № 733 от 31 июля 2026 года подписал министр внутренних дел Иван Выговский. Документ в тот же день был зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Новый механизм предусматривает дополнительные финансовые стимулы для военнослужащих, выполняющих боевые задачи различного уровня сложности. В зависимости от характера и результативности выполненных задач общая сумма дополнительных выплат может достигать 460 000 грн в месяц.

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Порядком установлены следующие размеры дополнительных выплат:

170 000 грн в месяц — за выполнение боевых задач непосредственно на линии боевого столкновения в пределах взводных опорных пунктов;

100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях;

70 000 грн — за выполнение боевых задач в пределах ротных опорных пунктов;

50 000 грн — за выполнение задач на пунктах управления, откуда осуществляется боевое управление подразделениями;

от 15 000 до 30 000 грн — инструкторскому составу;

10 000 грн — другим военнослужащим, не имеющим права на другие виды дополнительных вознаграждений.

Отдельно предусмотрены премии за выполнение конкретных боевых задач:

40 000 грн за каждые сутки — за захват позиций, зданий или сооружений противника;

20 000 грн в сутки — за восстановление или возвращение собственных позиций;

100 000 грн — за каждого взятого в плен военнослужащего противника. Эта сумма будет распределена между всеми участниками захвата в соответствии с их вкладом;

15 000 грн — за уничтожение живой силы противника во время стрелкового или рукопашного боя.

Как будут начисляться выплаты

Новый порядок предусматривает принцип "большего вознаграждения". Если военнослужащий одновременно выполнял несколько видов боевых задач и имеет право на различные доплаты, ему будут выплачивать только самую большую.

Также документ уточняет перечень задач, которые считаются непосредственным участием в боевых действиях. В него включили работу расчетов всех типов беспилотных авиационных, наземных и морских комплексов, а также подразделений радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и радиолокационных станций.

Кому не будут выплачивать дополнительные вознаграждения

Порядок также определяет случаи, когда военнослужащий теряет право на дополнительные выплаты.

В частности, вознаграждения не будут начисляться тем, кто самовольно покинул воинскую часть, дезертировал или добровольно сдался в плен. Также они не предусмотрены для военнослужащих, отстраненных от исполнения служебных обязанностей, находящихся под стражей, отбывают наказание, проходят службу или обучение за рубежом, обучаются в качестве курсантов, находятся в распоряжении командиров (за отдельными исключениями), направлены в учебные центры или временно не исполняют обязанности в связи с лечением или отдельными видами отпусков.

В то же время для военнослужащих ГПСУ остаются в силе и дополнительные выплаты, предусмотренные постановлением Кабинета Министров № 168. Среди них:

30 000 грн — за выполнение боевых или специальных задач в ходе обороны государства;

20 100 грн — военнослужащим, которые после ранения признаны ограниченно годными или негодными к службе и находятся в распоряжении командования;

от 15 000 до 30 000 грн — инструкторско-преподавательскому составу учебных воинских частей;

6 000 грн — военнослужащим срочной службы;

2 350 грн — курсантам учебных заведений Госпогранслужбы.

В Госпогранслужбе ввели новые контракты

Вместе с новой системой выплат в ГПСУ начали действовать контракты с четко определенным сроком службы — от шести до 24 месяцев.

Для военнослужащих боевых подразделений и пограничных застав, входящих в состав бригад "Помста", "Форпост", "Сталевий кордон" и "Гарт", предусмотрены пехотно-штурмовые контракты.

Срок службы составит:

14 месяцев — для военнообязанных;

10 месяцев — для действующих военнослужащих;

6 месяцев — для лиц, ранее уволенных с военной службы.

По окончании такого контракта военнослужащим гарантируется шестимесячная отсрочка от мобилизации. Ее могут увеличить еще на три месяца за каждый месяц выполнения боевых задач, на шесть месяцев — за каждый год службы, прошедший после 2022 года до заключения контракта, и на один месяц — за каждый год службы до 2022 года.

Для других должностей в Государственной пограничной службе предусмотрены контракты сроком на 24 месяца. По их истечении также будет предоставляться шестимесячная отсрочка, а военнослужащие, выполнявшие боевые задачи, получат дополнительные гарантии, аналогичные тем, что действуют для боевых контрактов.

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