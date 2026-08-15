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Главная Экономика Денежное обеспечение в ВСУ: суммы и сроки выплат в августе

Денежное обеспечение в ВСУ: суммы и сроки выплат в августе

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 12:12
Денежное обеспечение в ВСУ: какие доплаты получат военнослужащие в августе
Украинские военнослужащие на учениях. Фото: Новини.LIVE

В августе украинские военнослужащие должны получить ряд дополнительных выплат за службу и выполнение боевых задач в июле. Размер доплат зависит от характера задач и может достигать десятков тысяч гривен. Отдельно предусмотрены бонусы за пленение противника и его уничтожение. Выплаты поступят в установленные законодательством сроки.

В Министерстве обороны Украины пояснили, какие доплаты и бонусы полагаются военнослужащим в 2026 году, передают Новини.LIVE.

Какие дополнительные выплаты предусмотрены для военных

В июне 2026 года Кабинет министров ввел новую систему мотивационных выплат и надбавок для военнослужащих. Право на них имеют все категории военных — независимо от того, служат ли они по мотивационному или старому контракту или были призваны во время мобилизации.

В частности, предусмотрены следующие выплаты:

  • 10 000 грн в месяц — дополнительное вознаграждение для военных, которые находятся в тылу, обеспечивают подразделения и не получают боевых выплат. Минимальный ежемесячный размер выплат составляет от 30 000 грн;
  • 20 000 грн в сутки — за восстановление или возвращение позиций, захваченных противником в глубине обороны своих войск;
  • 40 000 грн в сутки — за штурм и захват позиций непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника.

Если военнослужащий в течение суток имеет право сразу на несколько боевых бонусов, ему выплачивают тот, который предусматривает большую сумму.

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Сколько платят за управление войсками и другие задачи

Отдельно предусмотрены дополнительные вознаграждения за выполнение боевых и специальных задач, в частности связанных с управлением войсками.

Их начисляют пропорционально времени, в течение которого военнослужащий выполнял соответствующие задачи:

  • 50 000 грн в месяц — за выполнение боевых задач на пунктах управления бригад, полков и батальонов, откуда осуществляется оперативное управление частями, ведущими боевые действия;
  • 30 000 грн в месяц — за выполнение других боевых или специальных задач.

Общая сумма указанных выплат не может превышать 460 000 грн в месяц.
При этом отдельные бонусы за боевые результаты в этот лимит не входят.

Какие бонусы предусмотрены за пленение и уничтожение противника

Дополнительно военнослужащие могут получить вознаграждение за конкретные результаты в ходе боевых действий.

Речь идет о следующих выплатах:

  • 100 000 грн — за каждого военнослужащего противника, взятого в плен. Сумма распределяется между всеми, кто непосредственно участвовал в захвате;
  • 15 000 грн — за каждого уничтоженного противника в стрелковом или рукопашном бою, если факт подтвержден видеозаписью.

Когда военные получат деньги за июль

Выплаты, предусмотренные постановлением Кабинета министров № 768 от 12 июня 2026 года, начисляются вместе с основным денежным обеспечением — до 20-го числа текущего месяца за предыдущий.

Таким образом, выплаты за июль должны поступить до 20 августа.

Для получения указанных доплат и бонусов за плен и уничтожение противника необходим приказ командира воинской части. Его оформляют по итогам службы за предыдущий месяц, после чего выплату производят вместе с основным денежным обеспечением.

То есть военные, которые в июле находились в тылу, должны получить дополнительное вознаграждение — не менее 10 000 грн — до 20 августа.

Те, кто выполнял штурмовые задачи, получат соответствующие боевые бонусы после подписания командиром приказа за июль.

Если же военнослужащий в июле взял противника в плен или уничтожил его в контактном бою, предусмотренный бонус также выплатят в августе на основании приказа командира.

Если приказ за июль по причинам, не зависящим от военнослужащего, будет подписан с опозданием, выплата будет включена в следующий приказ. При этом право военнослужащего на получение средств не теряется.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какое денежное обеспечение получают пилоты БПЛА. Сумма выплат зависит от места службы, должности, воинского звания, стажа и выполняемых задач. Если военнослужащий работает непосредственно в районе боевых действий, его общее денежное обеспечение может составлять более 120 тыс. грн в месяц.

Также Новини.LIVE писали, что для военнослужащих ГПСУ ввели новые вознаграждения. Изменения предусматривают значительно более высокие доплаты за выполнение боевых задач. Кроме того, вступили в силу новые контракты с фиксированными сроками службы и гарантированной отсрочкой после их завершения.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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