Денежное обеспечение пилотов БПЛА: какие оклады и надбавки предусмотрены в августе 2026 года

Пилот БПЛА, деньги в кармане военной формы. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Подразделения беспилотных систем сегодня остаются одним из ключевых направлений в Силах обороны Украины. Именно поэтому для операторов БПЛА предусмотрено не только стандартное денежное довольствие военнослужащих, но и ряд дополнительных выплат, профессиональных надбавок и специальных бонусов.

Об этом рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit, передают Новини.LIVE.

Какое денежное довольствие получают операторы БПЛА

Размер выплат зависит от места службы, должности, воинского звания, выслуги лет и выполняемых задач. Если военнослужащий работает непосредственно в районе боевых действий, его общее денежное обеспечение может составлять от 50 тыс. до более 120 тыс. грн в месяц.

Основными составляющими этой суммы являются:

базовое денежное довольствие — от 20 тыс. до более 30 тыс. грн в зависимости от должности, звания и выслуги лет;

профессиональная надбавка за выполнение полетов на беспилотниках — 100% должностного оклада;

дополнительное вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач.

В частности, за непосредственное участие в боевых действиях на передовой военнослужащим могут выплачивать до 100 тыс. грн в месяц. При этом сумма рассчитывается пропорционально количеству дней, проведенных в зоне боевых действий.

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За выполнение боевых или специальных задач за пределами первой линии обороны или на командных пунктах предусмотрено дополнительное вознаграждение от 30 тыс. до 50 тыс. грн ежемесячно.

Кроме того, военнослужащие, проходящие службу в тыловых районах или зонах прикрытия, могут получать дополнительную выплату в размере 10 тыс. грн.

Когда выплачивают 100% надбавку за управление БПЛА

Чтобы оператору беспилотника начислили профессиональную надбавку в размере 100% должностного оклада, необходимо выполнить несколько обязательных требований.

В частности, военнослужащий должен:

иметь документ или сертификат, подтверждающий прохождение подготовки по специальности "БПАК";

занимать штатную должность, связанную с эксплуатацией беспилотных систем в ВСУ, Нацгвардии или Силах беспилотных систем;

получить письменный приказ командира о допуске к выполнению полетов;

иметь подтверждение выполненных полетов в журналах учета и боевой документации.

Только при наличии всех этих условий финансовая служба воинской части может начислить соответствующую надбавку.

Какие бонусы предусмотрены по контракту на службу в подразделениях БПЛА

Для добровольцев, заключающих контракт на должности в подразделениях беспилотных систем, в частности в рамках проекта "18–24", действует отдельная программа финансовой поддержки.

Она предусматривает единовременное пособие в размере до 1 млн грн, которое выплачивается поэтапно: 200 тыс. грн военнослужащий получает после подписания контракта, еще 300 тыс. грн — после завершения подготовки, а остальные 500 тыс. грн — после выполнения условий контракта и участия в боевых выходах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, в какие числа августа военнослужащие получат денежное довольствие. Как и раньше, выплаты будут поступать несколькими траншами. В отдельных случаях возможны задержки.

Также Новини.LIVE писали о том, как начисляются выплаты военным после ранения. Единовременная денежная помощь назначается только при наличии определенных законом оснований. Многие военнослужащие не получают средства из-за проблем с оформлением документов.