Денежное обеспечение военнослужащих в августе: в какие даты поступают средства и возможны ли задержки

Украинские военнослужащие, деньги в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других силовых формирований ежемесячно получают денежное довольствие от государства. Средства поступают на личные банковские счета защитников не одним платежом, а несколькими траншами, а даты их зачисления могут отличаться в зависимости от вида выплаты и особенностей финансирования воинской части.

Новини.LIVE рассказывают, в какие числа военным выплатят денежное довольствие и надбавки в августе.

Когда военным начислят выплаты в августе

В Справочнике по вопросам денежного обеспечения военнослужащих, обнародованном Министерством обороны Украины, указано, что выплаты осуществляются ежемесячно за предыдущий период не позднее 20 числа.

Таким образом, средства за июль военнослужащие должны получить до 20 августа. В то же время дата фактического зачисления зависит не только от Министерства обороны, но и от того, когда финансирование поступит в конкретную воинскую часть.

Если средства от государства поступают с опозданием, финансовая служба воинской части должна перечислить их личному составу в течение трех дней после получения финансирования.

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На практике большинство военнослужащих получают деньги несколькими платежами. До середины месяца обычно поступает основное денежное довольствие, а после 20 числа военным перечисляют дополнительные выплаты, в частности боевое вознаграждение, премии, доплаты за выполнение специальных задач и другие предусмотренные законодательством начисления.

Возможны ли задержки выплат военным в августе

Чаще всего проблемы с выплатами возникают в начале календарного года, когда происходит перераспределение бюджетных средств, согласование финансирования и оформление необходимых документов.

В этот период воинские части обновляют личные дела военнослужащих, формируют новые финансовые документы и подают заявки на финансирование, что иногда влияет на сроки поступления средств.

Впрочем, отдельные задержки могут возникать и в другие месяцы года. Среди наиболее распространенных причин:

несвоевременное поступление необходимых документов от воинских частей;

технические сбои при проведении банковских или платежных операций;

ошибки в оформлении финансовых документов или заявок на финансирование;

задержка перечисления средств.

Кроме того, на своевременность выплат могут влиять и обстоятельства, связанные с военным положением. Из-за массированных обстрелов, повреждения объектов критической инфраструктуры или перебоев в работе банковских и платежных систем отдельные финансовые операции могут выполняться с задержкой.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на какие выплаты имеют право военные после ранения. Законодательство не предусматривает отдельной денежной помощи только за сам факт получения травмы. Государство выплачивает средства в зависимости от последствий ранения или периода лечения.

Также Новини.LIVE писали, на какие выплаты может претендовать военнослужащий с ПТСР. Если заболевание связано с прохождением службы или выполнением боевых задач, защитник может претендовать на денежную помощь от государства. Однако при оформлении документов часто возникают проблемы.