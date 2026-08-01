Грошове забезпечення військових у серпні: у які дати надходять кошти та чи можливі затримки

Українські військовослужбовці, гроші в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці Збройних сил України та інших силових формувань щомісяця отримують грошове забезпечення від держави. Кошти надходять на особисті банківські рахунки захисників не одним платежем, а кількома траншами, а дати їх зарахування можуть відрізнятися залежно від виду виплати та особливостей фінансування військової частини.

Новини.LIVE розповідають, в яких числах військовим виплатять грошове забезпечення та надбавки у серпні.

Коли військовим нарахують виплати у серпні

У Довіднику з питань грошового забезпечення військовослужбовців, оприлюдненому Міністерством оборони України, зазначено, що виплати здійснюються щомісяця за попередній період не пізніше 20 числа.

Таким чином, кошти за липень військовослужбовці мають отримати до 20 серпня. Водночас дата фактичного зарахування залежить не лише від Міністерства оборони, а й від того, коли фінансування надійде до конкретної військової частини.

Якщо кошти від держави надходять із запізненням, фінансова служба військової частини повинна перерахувати їх особовому складу протягом трьох днів після отримання фінансування.

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На практиці більшість військовослужбовців отримують гроші кількома платежами. До середини місяця зазвичай надходить основне грошове забезпечення, а після 20 числа військовим перераховують додаткові виплати, зокрема бойову винагороду, премії, доплати за виконання спеціальних завдань та інші передбачені законодавством нарахування.

Чи можливі затримки виплат військовим у серпні

Найчастіше проблеми з виплатами виникають на початку календарного року, коли триває перерозподіл бюджетних коштів, погодження фінансування та оформлення необхідних документів.

У цей період військові частини оновлюють особові справи військовослужбовців, формують нові фінансові документи та подають запити на фінансування, що іноді впливає на строки надходження коштів.

Втім, окремі затримки можуть виникати і в інші місяці року. Серед найпоширеніших причин:

несвоєчасне надходження необхідних документів від військових частин;

технічні збої під час проведення банківських або платіжних операцій;

помилки в оформленні фінансових документів чи заявок на фінансування;

затримка перерахування коштів.

Крім того, на своєчасність виплат можуть впливати й обставини, пов'язані з воєнним станом. Через масовані обстріли, пошкодження об'єктів критичної інфраструктури або перебої в роботі банківських і платіжних систем окремі фінансові операції можуть виконуватися із затримкою.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які виплати належать військовим після поранення. Законодавство не передбачає окремої грошової допомоги лише за сам факт отримання травми. Держава виплачує кошти залежно від наслідків поранення або періоду лікування.

Також Новини.LIVE писали, на які виплати може претендувати військовий з ПТСР. Якщо захворювання пов'язане з проходженням служби або виконанням бойових завдань, захисник може претендувати на грошову допомогу від держави. Однак під час оформлення документів часто виникають проблеми.