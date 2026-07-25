Виплати військовим із ПТСР: хто має право на допомогу та як уникнути відмови

Військовий на консультації у лікаря, гроші в кишені форми. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Посттравматичний стресовий розлад є одним із найпоширеніших наслідків війни. Якщо захворювання пов'язане з проходженням служби або виконанням бойових завдань, людина може претендувати на державну підтримку — від лікування до одноразової грошової допомоги, пенсії та інших соціальних гарантій.

Про те, як оформити виплату у зв’язку з ПТСР, розповіли у "Мережі права", передають Новини.LIVE.

Фахівці зазначають, що на практиці проблеми виникають не стільки через сам діагноз, скільки через помилки під час оформлення документів. Відсутність медичних записів, неправильно встановлений причинний зв'язок або неточності у висновках ВЛК можуть позбавити військового права на належні виплати.

Коли ПТСР визнають наслідком військової служби

Самого факту встановлення діагнозу недостатньо. Для отримання державної допомоги необхідно підтвердити, що психічний розлад виник саме через проходження військової служби.

Йдеться, зокрема, про випадки, коли ПТСР розвинувся після участі у бойових діях, перебування в полоні, поранення, контузії, пережитих обстрілів, загибелі побратимів чи інших травматичних подій під час виконання службових обов'язків.

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Важливу роль відіграє не лише діагноз, а й медичні документи, які підтверджують тривалість симптомів та їхній вплив на повсякденне життя, працездатність і психологічний стан людини.

Яким має бути висновок ВЛК

Під час проходження військово-лікарської комісії особливу увагу слід звернути на формулювання причинного зв'язку захворювання.

Одне формулювання свідчить, що ПТСР пов'язаний із проходженням військової служби, інше — що розлад виник під час захисту Батьківщини.

Саме другий варіант зазвичай відкриває ширші можливості для отримання державної підтримки, зокрема одноразової грошової допомоги, пенсії по інвалідності та статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Якщо військовий вважає, що комісія неправильно визначила причинний зв'язок, таке рішення можна оскаржити.

На які виплати можуть розраховувати військові

Після підтвердження діагнозу та встановлення зв'язку захворювання зі службою військовослужбовець може претендувати на різні види державної підтримки.

Серед них:

одноразова грошова допомога у разі встановлення інвалідності;

пенсія по інвалідності;

соціальні гарантії та пільги;

безоплатне лікування й медична реабілітація.

Рішення про призначення виплат ухвалюється індивідуально. Значення мають група інвалідності (якщо її встановлено), причинний зв'язок захворювання та інші вимоги законодавства.

При цьому українські закони не передбачають автоматичних виплат лише через факт участі у бойових діях або звільнення зі служби. У кожному випадку необхідно підтвердити, що ПТСР виник саме внаслідок виконання військових обов'язків.

Чим більше часу минуло без звернення до лікаря та належного документального оформлення, тим складніше довести цей зв'язок.

Коли ПТСР може стати підставою для інвалідності

Посттравматичний стресовий розлад може бути самостійною підставою для встановлення інвалідності.

Для цього психічний стан має бути підтверджений лікарем-психіатром, бути тривалим і суттєво обмежувати повсякденне життя людини.

Під час оцінювання враховують, чи може людина працювати, спілкуватися з оточенням, самостійно обслуговувати себе, контролювати емоції та виконувати звичайні побутові дії.

Якщо розлад істотно впливає на ці сфери, експертна комісія може встановити відповідну групу інвалідності, що відкриває право на додаткові соціальні гарантії.

Як ВЛК встановлює причинний зв'язок

Під час проходження військово-лікарської комісії аналізується не лише медичний висновок психіатра.

Комісія враховує історію лікування, документи про проходження служби, участь у бойових діях, поранення, контузії, перебування в полоні, а також інші обставини, які могли спричинити розвиток ПТСР.

Особливе значення мають виписки зі стаціонару, амбулаторні записи, довідки про обставини отримання травм та інші медичні документи.

Саме на підставі всього комплексу доказів ВЛК визначає характер причинного зв'язку, від якого надалі залежить право на окремі види державних виплат.

Які документи необхідно підготувати

Для оформлення державної допомоги військовому необхідно зібрати пакет документів, який підтверджує як сам діагноз, так і його зв'язок із проходженням служби.

Зазвичай до нього входять:

постанова ВЛК із визначеним причинним зв'язком;

медичні виписки, епікризи та результати обстежень;

документи про проходження військової служби;

довідки про поранення, контузію чи інші обставини отримання травми (за наявності);

заява або рапорт про призначення відповідної виплати.

Якщо військовому вже встановлено інвалідність, для призначення окремих видів допомоги можуть знадобитися також документи, що підтверджують її встановлення, та інші матеріали, передбачені законодавством.

Важливо, щоб усі документи були узгодженими між собою та не містили суперечностей.

Що робити, якщо у виплаті відмовили

Навіть після встановлення діагнозу військові нерідко стикаються з відмовою у призначенні виплат.

Причиною можуть стати неповний пакет документів, відсутність належно підтвердженого причинного зв'язку зі службою, невідповідність вимогам законодавства або помилки під час оформлення медичних документів.

Втім, така відмова не завжди є остаточною. Рішення можна оскаржити, а пакет документів — доповнити новими доказами. Чим швидше військовослужбовець почне цей процес, тим більше шансів підтвердити своє право на державну підтримку.

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