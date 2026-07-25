Выплаты военнослужащим с ПТСР: кто имеет право на пособие и как избежать отказа

Военный на приеме у врача, деньги в кармане формы. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Посттравматическое стрессовое расстройство — одно из самых распространенных последствий войны. Если заболевание связано с прохождением службы или выполнением боевых задач, человек может претендовать на государственную поддержку — от лечения до единовременной денежной помощи, пенсии и других социальных гарантий.

О том, как оформить выплату в связи с ПТСР, рассказали в "Мережі права", передают Новини.LIVE.

Специалисты отмечают, что на практике проблемы возникают не столько из-за самого диагноза, сколько из-за ошибок при оформлении документов. Отсутствие медицинских записей, неправильно установленная причинно-следственная связь или неточности в заключениях ВЛК могут лишить военнослужащего права на положенные выплаты.

Когда ПТСР признают следствием военной службы

Самого факта постановки диагноза недостаточно. Для получения государственной помощи необходимо подтвердить, что психическое расстройство возникло именно в результате прохождения военной службы.

Речь идет, в частности, о случаях, когда ПТСР развился после участия в боевых действиях, пребывания в плену, ранения, контузии, пережитых обстрелов, гибели сослуживцев или других травматических событий во время выполнения служебных обязанностей.

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Важную роль играет не только диагноз, но и медицинские документы, подтверждающие продолжительность симптомов и их влияние на повседневную жизнь, трудоспособность и психологическое состояние человека.

Каким должно быть заключение ВЛК

При прохождении военно-медицинской комиссии особое внимание следует обратить на формулировку причинно-следственной связи заболевания.

Одна формулировка свидетельствует о том, что ПТСР связан с прохождением военной службы, другая — что расстройство возникло во время защиты Родины.

Именно второй вариант обычно открывает более широкие возможности для получения государственной поддержки, в частности единовременной денежной помощи, пенсии по инвалидности и статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

Если военнослужащий считает, что комиссия неверно определила причинно-следственную связь, такое решение можно обжаловать.

На какие выплаты могут рассчитывать военнослужащие

После подтверждения диагноза и установления связи заболевания со службой военнослужащий может претендовать на различные виды государственной поддержки.

Среди них:

единовременная денежная помощь в случае установления инвалидности;

пенсия по инвалидности;

социальные гарантии и льготы;

бесплатное лечение и медицинская реабилитация.

Решение о назначении выплат принимается индивидуально. Значение имеют группа инвалидности (если она установлена), причинно-следственная связь заболевания и другие требования законодательства.

При этом украинские законы не предусматривают автоматических выплат только на основании факта участия в боевых действиях или увольнения со службы. В каждом случае необходимо подтвердить, что ПТСР возник именно в результате выполнения воинских обязанностей.

Чем больше времени прошло без обращения к врачу и надлежащего документального оформления, тем сложнее доказать эту связь.

Когда ПТСР может стать основанием для инвалидности

Посттравматическое стрессовое расстройство может быть самостоятельным основанием для установления инвалидности.

Для этого психическое состояние должно быть подтверждено врачом-психиатром, носить длительный характер и существенно ограничивать повседневную жизнь человека.

При оценке учитывается, может ли человек работать, общаться с окружающими, самостоятельно обслуживать себя, контролировать эмоции и выполнять обычные бытовые действия.

Если расстройство существенно влияет на эти сферы, экспертная комиссия может установить соответствующую группу инвалидности, что дает право на дополнительные социальные гарантии.

Как ВЛК устанавливает причинно-следственную связь

При прохождении военно-медицинской комиссии анализируется не только медицинское заключение психиатра.

Комиссия учитывает историю лечения, документы о прохождении службы, участии в боевых действиях, ранениях, контузиях, пребывании в плену, а также другие обстоятельства, которые могли привести к развитию ПТСР.

Особое значение имеют выписки из стационара, амбулаторные записи, справки об обстоятельствах получения травм и другие медицинские документы.

Именно на основании всего комплекса доказательств ВЛК определяет характер причинно-следственной связи, от которой в дальнейшем зависит право на отдельные виды государственных выплат.

Какие документы необходимо подготовить

Для оформления государственной помощи военнослужащему необходимо собрать пакет документов, подтверждающий как сам диагноз, так и его связь с прохождением службы.

Обычно в него входят:

постановление ВЛК с установленной причинно-следственной связью;

медицинские выписки, эпикризы и результаты обследований;

документы о прохождении военной службы;

справки о ранении, контузии или других обстоятельствах получения травмы (при наличии);

заявление или рапорт о назначении соответствующей выплаты.

Если военнослужащему уже установлена инвалидность, для назначения отдельных видов помощи могут потребоваться также документы, подтверждающие ее установление, и другие материалы, предусмотренные законодательством.

Важно, чтобы все документы были согласованы между собой и не содержали противоречий.

Что делать, если в выплате отказали

Даже после установления диагноза военнослужащие нередко сталкиваются с отказом в назначении выплат.

Причиной могут стать неполный пакет документов, отсутствие надлежащим образом подтвержденной причинно-следственной связи со службой, несоответствие требованиям законодательства или ошибки при оформлении медицинских документов.

Впрочем, такой отказ не всегда является окончательным. Решение можно обжаловать, а пакет документов — дополнить новыми доказательствами. Чем быстрее военнослужащий начнет этот процесс, тем больше шансов подтвердить свое право на государственную поддержку.

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