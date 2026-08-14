Виплати військовим під час лікування: кому нарахують надбавку у 100 000 грн

Шеврон на військовій формі. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які отримали поранення, контузію чи каліцтво під час захисту України, мають право на збереження грошового забезпечення на період лікування та реабілітації. За певних умов їм також продовжують виплачувати додаткову винагороду у розмірі 100 000 гривень.

Міністерство оборони роз’яснило, які виплати передбачені для поранених захисників і як довго вони можуть їх отримувати, передають Новини.LIVE.

Які виплати військовий отримує під час лікування

Після бойового поранення за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою. Крім того, за відповідних умов йому нараховується щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень.

Ці кошти виплачуються за весь період стаціонарного лікування як в Україні, так і за кордоном. До цього періоду також зараховується час переміщення між медичними закладами.

Виплати можуть зберігатися і під час відпустки для лікування. Однак для цього ВЛК має встановити, що отримане поранення є тяжким.

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Якщо травма не належить до тяжких, після завершення стаціонарного лікування додаткова винагорода у 100 000 гривень припиняється.

Які документи потрібні для отримання виплат

На початковому етапі підставою для нарахування коштів є Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), яку оформлює командир військової частини.

Якщо лікування триває понад чотири місяці безперервно, для продовження виплат необхідний висновок ВЛК про потребу у тривалому лікуванні.

Пройти ВЛК важливо до завершення чотиримісячного терміну. Після отримання відповідного висновку та видання наказу командиром виплати можуть продовжуватися загалом до 12 місяців поспіль.

Період лікування в українських медичних закладах підтверджується Довідкою про обставини травми та повідомленням медзакладу про госпіталізацію. Після чотирьох місяців додатковим підтвердженням стає рішення ВЛК.

Якщо військовий проходить лікування за кордоном, необхідні відповідні медичні документи. Також враховуються відмітки прикордонної служби про перетин державного кордону.

Які додаткові виплати можна отримати

Окрім щомісячного грошового забезпечення та додаткової винагороди, військовослужбовці можуть отримати й іншу фінансову підтримку.

Зокрема, передбачені дві щорічні виплати у розмірі місячного грошового забезпечення без урахування додаткової винагороди у 100 000 гривень:

допомога на оздоровлення;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Коли виплачують одноразову грошову допомогу

Окремо держава передбачає одноразову грошову допомогу за ушкодження здоров’я, отримане під час захисту України, виконання обов’язків військової служби або проходження військової служби.

Така виплата призначається у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Розмір допомоги залежить від встановленої групи інвалідності або відсотка втрати працездатності. Також враховується причина встановлення інвалідності чи втрати працездатності.

Відповідний ступінь порушення здоров’я визначається експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Отже, поранений військовослужбовець може мати право одразу на кілька видів фінансової підтримки: збереження основного грошового забезпечення, додаткову винагороду у 100 000 гривень за встановлених умов, щорічні виплати та одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності або втрати працездатності.

Раніше Новини.LIVE розповідали про виплати військовослужбовцям після переведення в іншу військову частину. За певних обставин нарахування коштів може тимчасово затриматися. Приймаюча військова частина зобов'язана якнайшвидше усунути причини затримки та відновити нарахування грошового забезпечення.

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