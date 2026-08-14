Выплаты военнослужащим на время лечения: кому начислят надбавку в размере 100 000 грн

Шеврон на военной форме. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие, получившие ранение, контузию или увечье при защите Украины, имеют право на сохранение денежного довольствия на период лечения и реабилитации. При определенных условиях им также продолжают выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен.

Министерство обороны разъяснило, какие выплаты предусмотрены для раненых защитников и как долго они могут их получать, передают Новини.LIVE.

Какие выплаты военнослужащий получает во время лечения

После боевого ранения военнослужащему сохраняется основное денежное довольствие по последней должности. Кроме того, при соответствующих условиях ему начисляется ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен.

Эти средства выплачиваются за весь период стационарного лечения как в Украине, так и за рубежом. К этому периоду также относится время перемещения между медицинскими учреждениями.

Выплаты могут сохраняться и во время отпуска для лечения. Однако для этого ВЛК должна установить, что полученное ранение является тяжким.

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Если травма не относится к тяжким, после завершения стационарного лечения дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен прекращается.

Какие документы необходимы для получения выплат

На начальном этапе основанием для начисления средств является справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), которую оформляет командир воинской части.

Если лечение продолжается более четырех месяцев непрерывно, для продолжения выплат необходимо заключение ВЛК о необходимости длительного лечения.

Пройти ВЛК важно до истечения четырехмесячного срока. После получения соответствующего заключения и издания приказа командиром выплаты могут продолжаться в общей сложности до 12 месяцев подряд.

Период лечения в украинских медицинских учреждениях подтверждается справкой об обстоятельствах получения травмы и уведомлением медицинского учреждения о госпитализации. По истечении четырех месяцев дополнительным подтверждением становится решение ВЛК.

Если военнослужащий проходит лечение за рубежом, необходимы соответствующие медицинские документы. Также учитываются отметки пограничной службы о пересечении государственной границы.

Какие дополнительные выплаты можно получить

Помимо ежемесячного денежного довольствия и дополнительного вознаграждения, военнослужащие могут получить и другую финансовую поддержку.

В частности, предусмотрены две ежегодные выплаты в размере месячного денежного довольствия без учета дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен:

пособие на оздоровление;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Когда выплачивается единовременная денежная помощь

Отдельно государство предусматривает единовременную денежную помощь за ущерб здоровью, полученный во время защиты Украины, выполнения обязанностей военной службы или прохождения военной службы.

Такая выплата назначается в случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности.

Размер помощи зависит от установленной группы инвалидности или процента утраты трудоспособности. Также учитывается причина установления инвалидности или утраты трудоспособности.

Соответствующая степень нарушения здоровья определяется экспертной группой по оценке повседневного функционирования человека.

Таким образом, раненый военнослужащий может иметь право сразу на несколько видов финансовой поддержки: сохранение основного денежного обеспечения, дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен при установленных условиях, ежегодные выплаты и единовременное денежное пособие в случае установления инвалидности или потери трудоспособности.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о выплатах военнослужащим после перевода в другую воинскую часть. При определенных обстоятельствах начисление средств может временно задержаться. Принимающая воинская часть обязана как можно быстрее устранить причины задержки и возобновить начисление денежного довольствия.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько получают пилоты БПЛА. Это направление остается одним из ключевых в Силах обороны Украины. Именно поэтому для операторов дронов предусмотрено не только стандартное денежное обеспечение военнослужащих, но и ряд дополнительных выплат.