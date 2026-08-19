Оздоровительные для военнослужащих: кто имеет право на их получение и в каком размере

Военнослужащие ВСУ на фронте. Фото: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие, защищающие страну, могут рассчитывать не только на основное денежное довольствие, но и на ряд дополнительных выплат. Среди них — ежегодная помощь на оздоровление. Ее размер зависит от составляющих денежного довольствия военнослужащего, а для получения средств необходимо подать рапорт.

Новини.LIVE рассказывают, кто из военнослужащих может рассчитывать на оздоровительные выплаты и в каком размере их начисляют.

Кому выплачивают пособие на оздоровление

Правила выплаты денежного пособия на оздоровление определены приказом Министерства обороны Украины № 260 от 7 июня 2018 года. Документ регулирует порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и некоторым другим категориям.

Право на такое пособие возникает, в частности, у военнослужащих, которые:

уходят в ежегодный основной отпуск полной продолжительности;

используют вторую часть ежегодного отпуска, в частности дни, оставшиеся с предыдущих лет, если на это есть разрешение командования;

не уходят в отпуск, но имеют отдельный приказ командира о выплате пособия на оздоровление.

Для получения средств военнослужащему необходимо обратиться к командиру воинской части с рапортом. Подать его можно в бумажной форме или через приложение "Армия+", если соответствующий функционал доступен в подразделении.

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В каком размере выплачиваются оздоровительные

Фиксированной суммы пособия на оздоровление для всех военнослужащих нет. Ее рассчитывают индивидуально — в зависимости от должности, воинского звания и выслуги лет. В среднем выплата может составлять от 20 тысяч гривен и более.

При расчете учитываются:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные выплаты, предусмотренные условиями прохождения службы.

Когда военнослужащие получают деньги

Точная дата зачисления пособия зависит от финансирования конкретной воинской части. После того как часть получает необходимые средства от Департамента финансов Министерства обороны Украины, выплаты производятся в порядке очереди в соответствии с представленными военнослужащими рапортами.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие доплаты получат военнослужащие в августе 2026 года. В начале лета правительство ввело новую систему мотивационных выплат и надбавок для защитников. Право на них имеют все категории военных.

Также Новини.LIVE писали, какие выплаты получают военнослужащие во время лечения. После боевого ранения защитнику начисляют основное денежное довольствие по последней должности. Кроме того, при соответствующих условиях ему полагается ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен.