Списание долгов и защита выплат от ареста: для военнослужащих готовятся важные изменения

Украинские военнослужащие на учениях. Фото: Генштаб

Для военнослужащих и их семей могут измениться правила обращения с кредитной задолженностью и банковскими счетами. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен урегулировать списание задолженности защищенных категорий без возникновения налоговых обязательств. Отдельно депутаты работают над механизмом защиты денежного обеспечения военных от ареста.

Об этом рассказала изданию Цензор.НЕТ народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк, передают Новини.LIVE.

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Что предлагают изменить в правилах списания кредитов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15458, касающийся урегулирования просроченной задолженности военнослужащих, гражданских лиц, лишенных личной свободы или пропавших без вести, членов их семей и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Одно из ключевых предложений документа — предоставить банкам и другим финансовым учреждениям право списывать задолженность по кредитам таких заемщиков. При этом прощенный долг не должен превращаться в налогооблагаемый доход для самого заемщика или его семьи, если кредит наследуется.

Как пояснила Василевская-Смаглюк, возглавляющая межкомитетскую рабочую группу Верховной Рады по вопросам урегулирования рынка неработающих кредитов и кредитования военнослужащих, в настоящее время законодательство не обязывает банки списывать такие долги.

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"Обязанности списывать задолженность военнослужащих в действующем законодательстве нет. Мы намерены это изменить", — отметила она.

По ее словам, в настоящее время банки могут списывать задолженность только по собственной инициативе. Проблема заключается еще и в налоговых последствиях такой операции.

Если финансовое учреждение аннулирует долг, у заемщика или его наследников может возникнуть налоговое обязательство в отношении прощенной суммы. Именно этот механизм предлагают изменить.

Законопроект предусматривает, что сумма списанного долга не будет облагаться налогом как доход заемщика или членов его семьи, унаследовавших такую задолженность.

Почему семьи военных могут оставаться с кредитными долгами

Проблема особенно остро стоит в случаях, когда заемщик погиб, пропал без вести или находится в плену.

Согласно действующим правилам, в случае наследования вместе с имуществом могут переходить и долговые обязательства. При этом финансовые учреждения не всегда списывают такие кредиты. В результате родственники могут оказаться перед необходимостью решать вопрос кредитной задолженности, а иногда — обращаться в суд.

Василевская-Смаглюк отметила, что банки в настоящее время имеют законное право взыскивать долг с наследников. Если же кредитор соглашается его списать, возникает проблема налогообложения прощенной суммы.

Именно поэтому, по ее словам, рабочая группа предлагает закрепить на законодательном уровне возможность списания такой задолженности без налоговой нагрузки для должника, его наследников и финансового учреждения.

В то же время законопроект касается не только списания кредитов. Он также предусматривает увеличение для всех физических лиц суммы необлагаемого долга — с 25% до 100% минимальной заработной платы.

Денежное обеспечение военных хотят защитить от ареста

Еще одна проблема, над которой сейчас работает парламентская рабочая группа, касается банковских счетов военнослужащих.

По словам депутата, в настоящее время в ходе исполнительного производства должнику могут разблокировать только сумму в размере двух минимальных заработных плат в месяц. При этом законодательство предусматривает защиту отдельных видов целевых выплат, однако на практике механизм снятия ареста может быть сложным и длительным.

Для военнослужащего это создает дополнительные проблемы, особенно если он находится на лечении или выполняет боевые задачи.

Поэтому рабочая группа рассматривает возможность создания специальных счетов для военнослужащих. На них могли бы поступать денежное довольствие, боевые выплаты и средства, предназначенные для лечения.

Цель такой инициативы — законодательно ограничить возможность полного ареста этих средств и гарантировать военнослужащему доступ к определенной части выплат.

"Мы рассматриваем концепцию введения специальных счетов для военнослужащих, на которые зачисляются денежное довольствие, боевые выплаты и средства на лечение", — рассказала Василевская-Смаглюк.

По ее словам, среди возможных вариантов рассматривается гарантированное сохранение не менее 90% таких средств или полная защита целевых выплат от ареста. В то же время важно отметить, что это предложение пока не является действующей нормой. Оно, как и изменения, касающиеся кредитов мобилизованных индивидуальных предпринимателей, в настоящее время детально прорабатывается с юридической точки зрения.

Для военных хотят упростить подтверждение статуса

Отдельное направление работы — цифровая проверка статуса военнослужащего. В настоящее время для получения предусмотренных законом кредитных льгот военным часто приходится собирать бумажные документы и справки.

Особенно сложно это делать тем, кто находится непосредственно в районе выполнения боевых задач.

Кроме того, у финансовых учреждений возникают проблемы с проверкой подлинности документов. По словам депутата, фиксировались случаи использования поддельных военных билетов.

Для решения этой проблемы рабочая группа совместно с Министерством обороны изучает возможность обмена документами через приложение "Армия+".

Предполагается, что с согласия военнослужащего финансовое учреждение сможет получать электронное подтверждение его статуса. Это должно одновременно упростить процедуру для военных и снизить риск мошенничества.

Отдельно обсуждается возможность автоматической передачи через бюро кредитных историй информации о лицах, находящихся в плену или пропавших без вести.

Когда будет рассмотрен законопроект

По словам Василевской-Смаглюк, законопроект № 15458 уже готов к рассмотрению после прохождения необходимых регламентных процедур.

Изначально его рассмотрение планировалось на декабрь, однако депутаты договорились инициировать голосование по основанию и в целом сразу после прохождения всех необходимых процедур.

Часть других предложений по защите военных пока находится лишь на этапе разработки. Речь идет, в частности, о специальных счетах для денежного обеспечения и боевых выплат.

Таким образом, ближайшие законодательные изменения могут касаться прежде всего урегулирования проблемной кредитной задолженности. В то же время парламентская рабочая группа параллельно ищет механизм, который позволит защитить средства военнослужащих от полного ареста в рамках исполнительных производств.

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