Режим жорсткої економії: чи зменшать розмір зарплат та пенсій

Готівка. Фото: Новини.LIVE

Український уряд оголосив про запровадження жорсткого режиму економії коштів державного бюджету. Він не пов'язаний з сектором безпеки та оборони. Головною метою перегляду кошторисів є переказ зекономлених коштів для підтримки Збройних сил України. Завдяки оптимізації урядовцям уже вдалося вивільнити 70 мільярдів гривень, які в повному обсязі перенаправлять на фінансування ЗСУ. Проте чи торкнеться новий режим нарахування заробітних плат та пенсій.

Сайт Новини.LIVE розбирався, як жорстка економія вплине на соціальні виплати та що чекає на бюджет України на наступний рік.

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Чи торкнеться режим економії нарахування зарплат та пенсій

Як повідомляє прем'єр-міністр України Сергій Корецький, запровадження режиму економії не позначиться на захищених категоріях бюджету. Уряд запевняє, що скорочення видатків стосується виключно непершочергових проектів та програм, тоді як усі соціальні зобов'язання держави виконуватимуться вчасно та в повному обсязі. Пенсіонери та працівники бюджетної сфери продовжуватимуть отримувати зарплати й виплати без жодних затримок.

Виконання зобов'язань перед ЄС

Паралельно Україна активізувала виконання міжнародних зобов'язань для того, аби ЄС змогли надати додаткові 2,8 мільярда євро міжнародної допомоги. Для покриття дефіциту цивільного бюджету Україна критично залежить від макрофінансової допомоги ЄС. У серпні вдалося закрити низку невиконаних зобов'язань. Зокрема призначити суддів Вищого антикорупційного суду, що наразі відкриває шлях до отримання міжнародної фінансової підтримки від європейських партнерів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про виплати, на які має право працівник при звільненні. Найважливіше, щоб цей процес завершився повним і чесним грошовим розрахунком. Роботодавець зобов'язаний при припиненні трудових відносин виплатити працівникові всі належні йому суми.

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Також Новини.LIVE повідомляли, кому у вересні пенсія надійде не у повному обсязі. Якщо людина перебуває в спеціальній установі (закладі) на повному державному утриманні, закон передбачає виплату пенсії на рівні 25%. Нарахування коштів здійснюється з першого числа місяця, що настає за періодом, у якому пенсіонера взяли на утримання.