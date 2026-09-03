Режим жесткой экономии: сократят ли размер зарплат и пенсий

Наличные. Фото: Новини.LIVE

Украинское правительство объявило о введении жесткого режима экономии средств государственного бюджета. Он не касается сектора безопасности и обороны. Главная цель пересмотра смет — перенаправление сэкономленных средств на поддержку Вооруженных сил Украины. Благодаря оптимизации правительству уже удалось высвободить 70 миллиардов гривен, которые в полном объеме будут перенаправлены на финансирование ВСУ. Однако остаётся вопрос, затронет ли новый режим начисление заработных плат и пенсий.

Сайт Новини.LIVE разбирался, как жесткая экономия повлияет на социальные выплаты и что ждет бюджет Украины в следующем году.

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Затронет ли режим экономии начисление зарплат и пенсий

Как сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий, введение режима экономии не коснется защищенных категорий бюджета. Правительство уверяет, что сокращение расходов касается исключительно непервоочередных проектов и программ, тогда как все социальные обязательства государства будут выполняться своевременно и в полном объеме. Пенсионеры и работники бюджетной сферы будут продолжать получать зарплаты и выплаты без каких-либо задержек.

Выполнение обязательств перед ЕС

Параллельно Украина активизировала выполнение международных обязательств для того, чтобы ЕС смог предоставить дополнительные 2,8 миллиарда евро международной помощи. Для покрытия дефицита государственного бюджета Украина критически зависит от макрофинансовой помощи ЕС. В августе удалось устранить ряд невыполненных обязательств. В частности, были назначены судьи Высшего антикоррупционного суда, что в настоящее время открывает путь к получению международной финансовой поддержки от европейских партнеров.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о выплатах, на которые имеет право работник при увольнении. Самое главное, чтобы этот процесс завершился полным и честным денежным расчетом. Работодатель обязан при прекращении трудовых отношений выплатить работнику все причитающиеся ему суммы.

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Также Новини.LIVE сообщали, кому в сентябре пенсия поступит не в полном объеме. Если человек находится в специальном учреждении (заведении) на полном государственном содержании, закон предусматривает выплату пенсии в размере 25%. Начисление средств осуществляется с первого числа месяца, следующего за периодом, в котором пенсионера взяли на содержание.