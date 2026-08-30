Минимальная зарплата в Украине: сколько получат сотрудники с 1 сентября 2026 года

Какой будет минимальная зарплата в Украине: сумма с 1 сентября
Украина входит в перечень государств с установленным размером минимальной зарплаты. Эта сумма считается одним из ключевых социальных показателей, поскольку оказывает влияние на доходы граждан и участвует во многих расчетах. Некоторые штрафы за нарушение законодательных норм зависят от МЗП. Не мешает узнать, ожидать ли изменений в сентябре 2026 года.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".
Что будет с минимальной зарплатой в сентябре
Социальные стандарты в ближайшее время пересматривать не планируют, поэтому размер минимальной зарплаты в Украине останется на прежнем уровне — 8647 грн/мес. В почасовом разрезе идет речь о ставке 52 грн.
Сумма указана с учетом обязательных налогов и сборов, а именно 18% НДФЛ и 5% военного сбора. То есть "на руки" сотрудники получают на 23% меньше — ориентировочно 6 658 грн.
Минимальную зарплату используют для вычисления многих важных социальных показателей и не только. К примеру, она влияет на единый социальный взнос, налоговые ставки для ФЛП на упрощенной системе, размер штрафов для работодателей за несоблюдение требований закона.
Какие штрафы за невыплату зарплаты
Бывают случаи, когда работникам задерживают начисление денег за отработанные часы или выплачивают сумму в неполном размере. Это считается нарушением трудового законодательства и влечет административную ответственность.
Статья 41 КУоАП предусматривает санкцию в размере 510-1 700 грн за несоблюдение установленных сроков расчета и уменьшение суммы дохода без согласия сотрудника. Повторное привлечение к ответственности за аналогичные действия карается штрафом в размере 1 700-5 100 грн.
Отдельно действует статья 265 Кодекса законов о труде, устанавливающая наказание за задержку зарплаты более месяца и не выплату в полном объеме. Штраф равен трехкратной сумме МЗП — 25 941 грн. А несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда влечет штраф в двухкратном размере МЗП — 17 294 грн.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, кому могут выплатить шесть окладов при увольнении. Речь идет о выходном пособии в размере не менее шестимесячного среднего заработка. Это обязательная финансовая гарантия при досрочном увольнении по инициативе работодателя.
Также Новини.LIVE рассказывали, что зарплаты учителей вырастут на 20% с 1 сентября. Украинское правительство обещало повысить доходы педагогических работников в новом учебном году. Это станет частью системных изменений в сфере образования.