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Главная Экономика Какой будет минимальная зарплата в Украине: сумма с 1 сентября

Какой будет минимальная зарплата в Украине: сумма с 1 сентября

Ua ru
30 августа 2026 08:25
Минимальная зарплата в Украине: сколько получат сотрудники с 1 сентября 2026 года
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Украина входит в перечень государств с установленным размером минимальной зарплаты. Эта сумма считается одним из ключевых социальных показателей, поскольку оказывает влияние на доходы граждан и участвует во многих расчетах. Некоторые штрафы за нарушение законодательных норм зависят от МЗП. Не мешает узнать, ожидать ли изменений в сентябре 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

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Что будет с минимальной зарплатой в сентябре

Социальные стандарты в ближайшее время пересматривать не планируют, поэтому размер минимальной зарплаты в Украине останется на прежнем уровне — 8647 грн/мес. В почасовом разрезе идет речь о ставке 52 грн.

Сумма указана с учетом обязательных налогов и сборов, а именно 18% НДФЛ и 5% военного сбора. То есть "на руки" сотрудники получают на 23% меньше — ориентировочно 6 658 грн.

Минимальную зарплату используют для вычисления многих важных социальных показателей и не только. К примеру, она влияет на единый социальный взнос, налоговые ставки для ФЛП на упрощенной системе, размер штрафов для работодателей за несоблюдение требований закона.

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Какие штрафы за невыплату зарплаты

Бывают случаи, когда работникам задерживают начисление денег за отработанные часы или выплачивают сумму в неполном размере. Это считается нарушением трудового законодательства и влечет административную ответственность.

Статья 41 КУоАП предусматривает санкцию в размере 510-1 700 грн за несоблюдение установленных сроков расчета и уменьшение суммы дохода без согласия сотрудника. Повторное привлечение к ответственности за аналогичные действия карается штрафом в размере 1 700-5 100 грн.

Отдельно действует статья 265 Кодекса законов о труде, устанавливающая наказание за задержку зарплаты более месяца и не выплату в полном объеме. Штраф равен трехкратной сумме МЗП — 25 941 грн. А несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда влечет штраф в двухкратном размере МЗП — 17 294 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому могут выплатить шесть окладов при увольнении. Речь идет о выходном пособии в размере не менее шестимесячного среднего заработка. Это обязательная финансовая гарантия при досрочном увольнении по инициативе работодателя.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зарплаты учителей вырастут на 20% с 1 сентября. Украинское правительство обещало повысить доходы педагогических работников в новом учебном году. Это станет частью системных изменений в сфере образования.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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