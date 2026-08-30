Мінімальна зарплата в Україні: скільки отримають працівники з 1 вересня 2026 року

Якою буде мінімальна зарплата в Україні: сума з 1 вересня
Україна входить до переліку держав зі встановленим розміром мінімальної зарплати. Ця сума вважається одним із ключових соціальних показників, оскільки впливає на доходи громадян і бере участь у багатьох розрахунках. Деякі штрафи за порушення законодавчих норм залежить від МЗП. Не завадить дізнатися, чи очікувати змін у вересні 2026 року.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про Державний бюджет України на 2026 рік".
Що буде з мінімальною зарплатою у вересні
Соціальні стандарти найближчим часом переглядати не планують, тому розмір мінімальної зарплати в Україні залишиться на попередньому рівні — 8 647 грн на місяць. У погодинному розрізі йдеться про ставку 52 грн.
Сума вказана з урахуванням обов'язкових податків і зборів, а саме 18% ПДФО та 5% військового збору. Тобто "на руки" працівники отримують на 23% менше — орієнтовно 6 658 грн.
Мінімальну зарплату використовують для обчислення багатьох важливих соціальних показників і не тільки. Наприклад, вона впливає на єдиний соціальний внесок, податкові ставки для ФОП на спрощеній системі, розмір штрафів для роботодавців за недотримання вимог закону.
Які штрафи за невиплату зарплати
Трапляються випадки, коли працівникам затримують нарахування коштів за відпрацьовані години або виплачують суму в неповному розмірі. Це вважається порушенням трудового законодавства і тягне адміністративну відповідальність.
Стаття 41 КУпАП передбачає санкцію у розмірі 510-1 700 грн за недотримання встановлених термінів розрахунку та зменшення суми доходу без згоди працівника. Повторне притягнення до відповідальності за аналогічні дії карається штрафом у розмірі 1 700-5 100 грн.
Окремо діє стаття 265 Кодексу законів про працю, яка встановлює покарання за затримку зарплати на понад місяць і не виплату в повному обсязі. Штраф дорівнює трикратній сумі МЗП — 25 941 грн. А недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне штраф у двократному розмірі МЗП — 17 294 грн.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, кому можуть виплатити шість окладів при звільненні. Йдеться про вихідну допомогу в розмірі не менше шестимісячного середнього заробітку. Це обов'язкова фінансова гарантія при достроковому звільненні з ініціативи роботодавця.
Також Новини.LIVE розповідали, що зарплати вчителів зростуть на 20% з 1 вересня. Український уряд обіцяв підвищити доходи педагогічних працівників у новому навчальному році. Це стане частиною системних змін у галузі освіти.