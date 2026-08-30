Мінімальна зарплата в Україні: скільки отримають працівники з 1 вересня 2026 року

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE

Україна входить до переліку держав зі встановленим розміром мінімальної зарплати. Ця сума вважається одним із ключових соціальних показників, оскільки впливає на доходи громадян і бере участь у багатьох розрахунках. Деякі штрафи за порушення законодавчих норм залежить від МЗП. Не завадить дізнатися, чи очікувати змін у вересні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

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Що буде з мінімальною зарплатою у вересні

Соціальні стандарти найближчим часом переглядати не планують, тому розмір мінімальної зарплати в Україні залишиться на попередньому рівні — 8 647 грн на місяць. У погодинному розрізі йдеться про ставку 52 грн.

Сума вказана з урахуванням обов'язкових податків і зборів, а саме 18% ПДФО та 5% військового збору. Тобто "на руки" працівники отримують на 23% менше — орієнтовно 6 658 грн.

Мінімальну зарплату використовують для обчислення багатьох важливих соціальних показників і не тільки. Наприклад, вона впливає на єдиний соціальний внесок, податкові ставки для ФОП на спрощеній системі, розмір штрафів для роботодавців за недотримання вимог закону.

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Які штрафи за невиплату зарплати

Трапляються випадки, коли працівникам затримують нарахування коштів за відпрацьовані години або виплачують суму в неповному розмірі. Це вважається порушенням трудового законодавства і тягне адміністративну відповідальність.

Стаття 41 КУпАП передбачає санкцію у розмірі 510-1 700 грн за недотримання встановлених термінів розрахунку та зменшення суми доходу без згоди працівника. Повторне притягнення до відповідальності за аналогічні дії карається штрафом у розмірі 1 700-5 100 грн.

Окремо діє стаття 265 Кодексу законів про працю, яка встановлює покарання за затримку зарплати на понад місяць і не виплату в повному обсязі. Штраф дорівнює трикратній сумі МЗП — 25 941 грн. А недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне штраф у двократному розмірі МЗП — 17 294 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому можуть виплатити шість окладів при звільненні. Йдеться про вихідну допомогу в розмірі не менше шестимісячного середнього заробітку. Це обов'язкова фінансова гарантія при достроковому звільненні з ініціативи роботодавця.

Також Новини.LIVE розповідали, що зарплати вчителів зростуть на 20% з 1 вересня. Український уряд обіцяв підвищити доходи педагогічних працівників у новому навчальному році. Це стане частиною системних змін у галузі освіти.