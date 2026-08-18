Зарплата вчителя української мови: на які мінімальні та середні суми може розраховувати

Вчитель у класі зі школярами. Фото: УНІАН

Грошове забезпечення педагогічних працівників в Україні залежать від багатьох факторів. Мінімальні та середні зарплати вчителів формуються шляхом множення базової ставки за Єдиною тарифною сіткою на коефіцієнт і застосування надбавок із доплатами. Ми порахували, на які суми в серпні 2026 року можуть розраховувати вчителі української мови.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки заробляють педагоги у школах.

Мінімальна зарплата вчителя української мови

На грошове забезпечення впливає не предмет, який викладає вчитель, а тарифний розряд за ЄТС і додаткові надбавки. Згідно з наказом МОН № 557, педагогічним працівникам у закладах середньої освіти можуть присвоїти ТР у діапазоні від 10-го до 14-го.

Аби розрахувати мінімальний посадовий оклад, необхідно помножити базову ставку 1-го тарифного розряду (3 470 грн) на свій коефіцієнт. Наступний крок — підвищити отриману суму на 40% відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1749.

До переліку обов’язкових складових заробітної плати вчителя входить надбавка за престижність праці 5% і доплата за роботу в несприятливих умовах 2 000 грн. З урахуванням усіх показників мінімальний дохід вчителя української мови станом на серпень 2026 року перебуває на такому рівні:

Читайте також:

10 ТР — 11 883 грн;

11 ТР — 12 649 грн;

12 ТР — 13 413 грн;

13 ТР — 14 179 грн;

14 ТР — 14 943 грн.

Мінімальні оклади педагогічних працівників. Фото: Новини.LIVE

Яка середня зарплата вчителя

Згідно з інформацією на великому кадровому порталі, середня сума доходу вчителя української мови в серпні становить 22 000 грн. Це розмір грошового забезпечення, вирахуваний на основі 144 відкритих вакансій у школах. За рік показник змінився на 26% у бік збільшення — в серпні 2025-го середня зарплата доходила до 17 500 грн.

Зауважимо, з 1 вересня посадові оклади всіх педагогів зростуть на 20%. Це передбачено двоетапним планом покращення доходів учителів, які працюють на бюджетній основі: перше підвищення відбулося 1 січня, коли суми за Єдиною тарифною сіткою підняли за 30%.

Раніше Новини.LIVE писали, з чого складається зарплата вчителя в Україні. На офіційні запити редакції дали відповіді Міністерство освіти і науки та районні держадміністрації у місті Київ. Ми дізналися, що саме формує грошове забезпечення педагогічних працівників у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, до чого готуватися вчителям із 1 вересня 2026 року. Уряд планує підвищити посадові оклади на 20%. Ми порахували, якими можуть бути мінімальні зарплати педагогів за Єдиною тарифною сіткою в новому навчальному році.