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Какие минимальные и средние зарплаты в учителей украинского языка

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 08:10
Зарплата учителя украинского языка: на какие минимальные и средние суммы может рассчитывать
Учитель в классе со школьниками. Фото: УНИАН

Денежное обеспечение педагогических сотрудников в Украине зависит от многих факторов. Минимальные и средние зарплаты учителей формируются путем умножения базовой ставки по Единой тарифной сетке на коэффициент и применения надбавок с доплатами. Мы подсчитали, на какие суммы в августе 2026 года могут рассчитывать учителя украинского языка.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько зарабатывают педагоги в школах.

Минимальная зарплата учителя украинского языка

На денежное вознаграждение влияет не предмет, который преподает учитель, а тарифный разряд по ЕТС и дополнительные надбавки. Согласно приказу МОН № 557, педагогическим работникам в учреждениях среднего образования могут присвоить ТР в диапазоне от 10-го до 14-го.

Чтобы рассчитать минимальный должностной оклад, необходимо умножить базовую ставку 1-го тарифного разряда (3 470 грн) на свой коэффициент. Следующий шаг — увеличить полученную сумму на 40% в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1749.

В перечень обязательных составляющих заработной платы учителя входит надбавка за престижность труда в размере 5% и доплата за работу в неблагоприятных условиях в размере 2 000 грн. С учетом всех показателей минимальный доход учителя украинского языка по состоянию на август 2026 года находится на таком уровне:

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  • 10 ТР — 11 883 грн;
  • 11 ТР — 12 649 грн;
  • 12 ТР — 13 413 грн;
  • 13 ТР — 14 179 грн;
  • 14 ТР — 14 943 грн.
Зарплаты учителей в Украине
Минимальные оклады педагогических сотрудников. Фото: Новини.LIVE

Какая средняя зарплата учителя

Согласно информации крупного кадрового портала, средний доход учителя украинского языка в августе составляет 22 000 грн. Это размер денежного вознаграждения, рассчитанный на основе 144 открытых вакансий в школах. За год показатель изменился на 26% в сторону увеличения — в августе 2025-го средняя зарплата достигала 17 500 грн.

Отметим, с 1 сентября должностные оклады всех педагогов вырастут на 20%. Это предусмотрено двухэтапным планом улучшения доходов учителей, работающих на бюджетной основе: первое повышение состоялось 1 января, когда суммы по Единой тарифной сетке были увеличены на 30%.

Ранее Новини.LIVE писали о том, из чего складывается зарплата учителя в Украине. На официальные запросы редакции ответили Министерство образования и науки, а также районные госадминистрации города Киева. Мы узнали, из чего именно формируется денежное вознаграждение педагогических работников в 2026 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, к чему следует готовиться учителям с 1 сентября 2026 года. Правительство планирует повысить должностные оклады на 20%. Мы подсчитали, какими могут быть минимальные зарплаты педагогов по Единой тарифной сетке в новом учебном году.

учителя школа средняя зарплата зарплата денежное довольствие
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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