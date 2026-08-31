Выплаты при увольнении: расчет заработной платы, отпускных и как защитить свои права

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Увольнение с работы — это всегда волнующий процесс. Но самое главное, чтобы он завершился полным и честным денежным расчетом. Работодатель обязан при прекращении трудовых отношений выплатить работнику все причитающиеся ему суммы. Это заработная плата за отработанное время, предусмотренные надбавки, доплаты, премии, компенсация за неиспользованные дни ежегодного и социального отпуска. А в определенных законодательством случаях — даже выходное пособие.

Сайт Новини.LIVE выяснял, из чего складывается итоговая сумма при увольнении и как проверить, получил ли работник все необходимые выплаты.

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Что должны выплатить при увольнении

По словам экспертов, в день увольнения работнику обязаны выплатить:

Заработную плату за все фактически отработанные дни текущего месяца. Надбавки, доплаты и премии, которые вам полагаются за выполненную работу. Компенсацию за неиспользованные отпуска, если вы не успели отдохнуть в свои дни. Выходное пособие в случаях, предусмотренных законом. Это может быть, например, при сокращении.

Вам не могут заплатить меньше минимальной зарплаты

Даже если вы увольняетесь в середине месяца и отработали всего несколько дней, на вас всё равно распространяется гарантия минимальной зарплаты.

Ваш заработок за отработанные дни рассчитывается пропорционально: если фактически начисленная зарплата окажется ниже пропорциональной минимальной зарплаты за эти дни, работодатель обязан выплатить вам доплату.

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Простой пример:

если ваша зарплата с надбавкой за 15 отработанных дней составила 5 795 гривен, а гарантированный минимальный порог за этот же период составляет 5 895 гривен, работодатель должен доплатить вам разницу — около 100 гривен.

При этом компенсация за отпуск или выходное пособие рассчитываются отдельно и не могут перекрывать эту доплату.

Деньги за неиспользованные отпуска

Все неиспользованные дни ежегодного отпуска переходят в денежный эквивалент. Если у вас есть дети и вы имеете право на дополнительный социальный отпуск, но не воспользовались им — за эти дни вам также обязаны выплатить денежную компенсацию.

Налоговая льгота сохраняется

Увольнение в середине месяца не лишает вас права на налоговую социальную льготу, которая уменьшает сумму налога, удерживаемого из вашей заработной платы.

Если ваш общий доход за месяц, включая зарплату и компенсацию за отпуск, в 2026 году не превышает 4 660 грн, вы имеете право на уменьшение налога. Льгота применяется и в месяце увольнения, если вы подавали соответствующее заявление.

Что делать, если работодатель не выплатил или отказывается выплачивать необходимую сумму

Но бывают и случаи, когда работник при увольнении не может получить всю сумму. Недобросовестные работодатели будут искать множество причин, чтобы не выплатить вам последнюю зарплату. Начиная с уклонения от встреч с вами и заканчивая разговорами о ненадлежащем исполнении вами служебных обязанностей.

Однако закон на вашей стороне. За нарушение сроков осуществления выплат предусмотрена ответственность по ст. 117 КЗоТ Украины. В случае невыплаты по вине работодателя причитающихся уволенному работнику сумм, работодатель обязан выплатить работнику его среднюю заработную плату за весь период задержки до дня фактического расчета, но не более чем за шесть месяцев.

Для взыскания выплат работник может предпринять следующие шаги:

Обратиться с официальным письменным заявлением к работодателю с требованием выплатить необходимые суммы. Если ваше заявление было проигнорировано, то в таком случае можно обратиться с жалобой в Государственную службу по вопросам труда Украины.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, у кого из украинцев заработная плата достигает 80 000 гривен. Средняя оплата труда удаленных специалистов уже составляет 37,5 тысячи гривен. Однако самые высокие оклады получают специалисты в сфере ИТ-технологий.

Также Новини.LIVE сообщали о профессиях, которые необходимы государству. Украинский рынок труда испытывает острый дефицит специалистов инженерного профиля, промышленности и строительства. Однако большой проблемой остается то, что половина выпускников высших учебных заведений не работает по специальности.