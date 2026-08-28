Нехватка студентов на технических специальностях: каких специалистов ищет рынок

Студенты. Фото: УНИАН

Украинский рынок труда испытывает острый дефицит специалистов в области инженерии, промышленности и строительства. Несмотря на это, значительная часть украинцев продолжает выбирать другие профессии или работать не по полученной специальности, из-за чего иногда государство вынуждено сокращать лицензионные квоты на слишком "популярные" специальности, чтобы отдать предпочтение более востребованным именно сейчас.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какие специальности пользуются спросом и какова реальная ситуация с трудоустройством.

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Какие специальности наиболее востребованы государством

По данным экспертов, основной спрос со стороны работодателей сосредоточен в сферах реального сектора экономики и оборонного комплекса.

Наиболее дефицитными техническими специальностями остаются:

машиностроение;

электротехника;

авиационная и ракетно-космическая техника;

направления, связанные с промышленностью, энергетикой и восстановлением (строительством).

Среди рабочих профессий критическая потребность наблюдается в станочниках широкого профиля и операторах станков с числовым программным управлением, задействованных непосредственно в оборонной промышленности. Кроме того, рынок нуждается в строителях, электромонтерах и электриках.

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В связи с этим Министерство образования и науки подчеркивает необходимость популяризации математического и технологического образования. Ведь нынешняя структура высшего образования не в полной мере соответствует потребностям страны.

Какие направления чаще всего выбирают украинцы

Несмотря на высокую потребность государства в инженерах и строителях, абитуриенты и соискатели работы часто отдают предпочтение другим направлениям.

По данным опроса о том, какое образование респонденты выбрали бы для поступления сегодня, ответы распределились следующим образом:

IТ и компьютерные науки — 26%;

транспорт и логистика — 19%;

продажи и торговля — 16%;

медицина и здравоохранение — 16%;

менеджмент и бизнес — 15%;

строительство и архитектура — 15%;

маркетинг, реклама и PR — 14%.

Результаты опросов также показывают существенный дисбаланс между образованием и реальным трудоустройством. Почти 40% опрошенных украинцев вообще не работают по полученной специальности. Точно по специальности работают лишь 27%. Ещё 18% отметили, что их работа лишь частично связана с дипломом.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE сообщали, что уже с сентября студентам на карты будут перечисляться вдвое большие суммы академических и именных стипендий. На финансирование этой программы из государственного бюджета было выделено более 6,6 миллиарда гривен. Новые суммы получат как студенты высших учебных заведений, так и учащиеся колледжей и учреждений профессионально-технического образования.

Также Новини.LIVE сообщали, что отдельные категории студентов имеют право на получение двух стипендий. Помимо академической, существует еще социальная стипендия. Она предусмотрена для студентов высших учебных заведений, относящихся к льготным категориям.