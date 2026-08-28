Дефіцит студентів на технічних спеціальностях: які кадри шукає ринок

Студенти. Фото: УНІАН

Український ринок праці відчуває гострий дефіцит фахівців інженерного напряму, промисловості та будівництва. Попри це, значна частина українців продовжує обирати інші професії або працювати не за здобутою спеціальністю, через що іноді держава змушена скорочувати ліцензійні обсяги на занадто "популярні" спеціальності, аби надати перевагу більш необхідним просто зараз.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про затребувані спеціальності та реальний стан справ із працевлаштуванням.

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Які спеціальності найбільш потрібні державі

За даними експертів, ключовий попит роботодавців зосереджений у сферах реального сектору економіки та оборонного комплексу.

Найбільш дефіцитними технічними спеціальностями залишаються:

машинобудування;

електрична інженерія;

авіаційна та ракетно-космічна техніка;

напрями, пов’язані з промисловістю, енергетикою та відбудовою (будівництвом).

Серед робітничих професій критична потреба спостерігається у верстатниках широкого профілю та операторах верстатів із числовим програмним керуванням, які задіяні безпосередньо в оборонній промисловості. Крім того, ринок потребує будівельників, електромонтерів та електриків.

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У зв'язку з цим Міністерство освіти і науки наголошує на необхідності популяризації математичної та технологічної освіти. Адже нинішня структура вищої освіти не повною мірою відповідає потребам країни.

Які напрями найбільше обирають українці

Попри високу потребу держави в інженерах та будівельниках, абітурієнти та шукачі роботи часто надають перевагу іншим напрямам.

За даними опитування, яку освіту респонденти обрали б для вступу сьогодні, відповіді розподілилися наступним чином:

ІТ та комп’ютерні науки — 26%;

транспорт і логістика — 19%;

продажі та торгівля — 16%;

медицина та охорона здоров’я — 16%;

менеджмент і бізнес — 15%;

будівництво та архітектура — 15%;

маркетинг, реклама та PR — 14%.

Результати опитувань також показують суттєвий дисбаланс між освітою та реальним працевлаштуванням. Майже 40% опитаних українців взагалі не працюють за отриманим фахом. Чітко за спеціальністю працюють лише 27%. Ще 18% зазначили, що їхня робота лише частково пов'язана з дипломом.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що вже з вересня студентам на картки прийдуть удвічі більші розміри академічних та іменних стипендій. На фінансування цієї програми з державного бюджету було виділено понад 6,6 мільярда гривень. Нові суми зайдуть як студентам закладів вищої освіти, так і здобувачам коледжів та професійної технічної освіти.

Також Новини.LIVE розповідали, що окремі категорії студентів мають право на отримання двох стипендій. Крім академічної, існує ще соціальна стипендія. Вона передбачена для здобувачів вищої освіти, що мають пільгові категорі.